Le PS Plus Premium se lance aujourd’hui en Asie. En attendant qu’il arrive dans nos contrées, on découvre enfin la liste complète des jeux rétros qui seront disponibles au lancement.

Comme on pouvait s’y attendre avec le premier jet des jeux rétro du PS Plus Premium, il y aura beaucoup de versions remasterisées dans le lot.

Nouveaux rétro du PS Plus Premium confirmés

Il y a quelques jours, Sony révélait une grande partie du catalogue de jeux rétro qui sera disponible au lancement du PS Plus Premium. Une sélection rapidement jugée maigre voire décevante par une frange de joueurs surpris de ne pas voir plus de « vrais classiques » pour marquer le coup. PlayStation s’était malgré tout garder quelques noms sous le coude et le lancement du nouveau service permet de découvrir une liste de nouveaux jeux rétro, avec beaucoup de remasters PS3 dans le lot.