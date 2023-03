Un nouveau jeu PS5 et PS4 peut être testé gratuitement par les abonnés du PS Plus Premium. Il s’agit d'un titre d’une licence qu’on ne présente plus qui a particulièrement partagé les fans.

Les jeux PS Plus Extra et Premium sont désormais disponibles. Les abonnés peuvent d’ores et déjà mettre la main sur une dizaine de nouveaux jeux dont Tchia disponible dès son lancement, ou encore l’exclusivité Uncharted Legacy of Thieves. Un bien beau programme, qui donne encore plus de mois aux nouvelles formules lancées il y a six mois maintenant. L’avantage est en revanche aux membres du PlayStation Plus Premium qui profitent de quelques bonus exclusifs bienvenus. L’un d’eux permet aux joueurs d’essayer certains jeux récents pendant plusieurs heures. Une seconde longue démo vient d’être ajoutée et elle concerne l’une des sorties de 2022 qui a le plus divisé la communauté de fans.

Une démo gratuite de Sonic Frontiers via le PS Plus Premium

Un nouveau jeu PS5 et PS4 peut être testé gratuitement via le PS Plus Premium. Depuis le lancement de sa nouvelle formule haut de gamme, Sony propose régulièrement aux abonnés de découvrir de nouvelles productions via des démos généreuses qui leurs sont exclusives. On parle ici d’essais de plusieurs heures, qui permettent en général de se faire une bonne idée des jeux en question et de leurs mécaniques. Ces essais ont par exemple permis aux membres de cette offre de se faire une idée sur The Last of Us Part 1 et ses changements, God of War Ragnarok ou encore le très décrié Gotham Knights. Après Disney Dreamlight Valley en début de mois, c’est l’une des sorties de 2022 ayant divisé les joueurs qui se laisse approcher.

Une version d’essai de Sonic Frontiers est désormais disponible pour les abonnés PS Plus Premium. Le timing est loin d’être anodin, car le jeu autant apprécié que détesté des fans a accueilli ce mercredi 22 mars quelques nouveautés dont un mode défi inédit et l’inévitable mode photo. Moins généreuse que certaines, la démo du jeu ne durera en revanche « que » une heure, là où d’autres peuvent atteindre les quatre heures. Cela devrait tout de même permettre aux abonnés de savoir enfin si ce Sonic en monde ouvert est fait pour eux ou non. Si tel est le cas, sachez que le jeu est actuellement en promo sur le PS Store où il est vendu 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%) jusqu'au 30 mars 2023.

Pour tester gratuitement Sonic Frontiers via le PS Plus Premium, rien de plus simple. Il suffit simplement de se rendre sur la page PS Store du jeu, ou directement sur la boutique depuis votre PS4 ou PS5 et le tour est joué.