Trois nouveaux gros jeu PS5 et PS4 peuvent être testés gratuitement par les abonnés du PS Plus Premium. Il y a du Star Wars, du Bethesda et une pointe de tir tactique.

Dans quelques jours seulement, les abonnés au PlayStation Plus pourront récupérer les trois jeux gratuits de décembre, comprenant la trilogie Mass Effect en version remasterisée. Celles et ceux qui ont opté pour les formules Premium et Extra profiteront quant à eux de nouveaux ajouts au catalogue encore tenus secrets. En attendant une annonce officielle en milieu de mois, Sony vient d’ajouter trois nouveaux gros jeux à tester gratuitement sur PS5 et PS4 grâce au PS Plus Premium.

Trois démos gratuites dans le PS Plus Premium de décembre 2022

L’année se termine sur une belle note pour les joueurs PS5 et PS4. Alors que le PS Store accueille à nouveau une fonctionnalité très demandée permettant de trouver en un éclair toutes les démos de la boutique, le PS Plus Premium ajoute discrètement trois nouveaux essais gratuits. Ce sont donc Ghostwire Tokyo, Lego Star Wars : The Skywalker Saga et Sniper Elite 5 qui peuvent être testés pendant une heure chacun par les abonnés de la formule la plus élevées, seuls à pouvoir profiter de cet avantage.

C’est clairement moins long que certaines démos PS Plus Premium, mais c’est toujours mieux que rien. A titre d’exemple, Dying Light 2 avait été ajouté pour la période d’Halloween avec un test plus généreux de trois heures, tandis que certains titres comme Cyberpunk 2077 pouvaient être joués pendant quatre heures environ. Pour mémoire, Ghostwire Tokyo est une exclusivité temporaire PS5 où des forces surnaturelles ont envahi les rues de Tokyo. Aux joueurs de découvrir pourquoi toute la population a disparu en utilisant tout un arsenal de compétences élémentaires. LEGO Star Wars : The Skywalker Saga comprend quant à lui une réadaptation pleine d’humour de l’ensemble des neuf films de la licence jouable en solo comme en coop.

Tout aussi éloquent par son titre, Sniper Elite 5 mêle infiltration et de tir tactique et emmène cette fois Karl Fairburne en plein cœur de l’opération Kraken dans la France de 1944. En plus de ces démos gratuites, les abonnés PS Plus Premium profiteront de nouveaux jeux rétro ou classiques vers la fin du mois. S’ils n’ont pas encore été annoncés officiellement, un classique de la PSP pourrait faire son entrée dans le catalogue en décembre 2022.