Ça y est, les nominations pour les Game Awards 2026 sont tombées, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne manquent pas de faire réagir les internautes. En particulier pour la fameuse catégorie du GOTY, où la présence comme l’absence de certains titres est déjà au cœur de nombreux débats. Mais les nommés sont ce qu’ils sont, et dans le lot se trouve notamment CONTROL Resonant qui, n’en déplaise à certains, n’a assurément pas volé sa place. Et les abonnés au PS Plus Premium peuvent aujourd’hui le constater par le biais d’une grosse démo.

Testez gratuitement CONTROL Resonant grâce au PS Plus Premium

En effet, avant même que la liste des nommés aux Game Awards de cette année ne tombe, Remedy Entertainment avait annoncé l’arrivée de CONTROL Resonant dans le PS Plus Premium, où une version d’essai de 4 heures est désormais disponible. En d’autres termes, pour ceux qui n’auraient pas encore craqué pour le jeu, cela vous laisse l’opportunité de lui laisser sa chance sans surcoût supplémentaire, en vous lançant dans les premières heures de cette chouette et grande aventure mettant en scène Dylan Faden.

Bien sûr, vous devez pour cela bénéficier d’un abonnement actif au PS Plus Premium, soit la formule la plus élevée du service de PlayStation. Mais la bonne nouvelle, c’est que si d’aventure votre expérience sur CONTROL Resonant parvenait à vous séduire, vous pourrez alors acheter le jeu complet à prix réduit sur le PlayStation Store, où il est actuellement vendu avec une belle réduction de 20% dans le cadre du Black Friday. Cela vous permettra ainsi de l’obtenir pour 47.99€ au lieu de 59.99€, à condition toutefois de l'acheter avant le 1er décembre 2026.

© Remedy Entertainment

Pourquoi mérite-t-il sa nomination au titre de GOTY 2026 ?

Et certains ont beau affirmer que CONTROL Resonant n’a pas sa place dans la liste des prétendants au titre de GOTY 2026, de notre côté, on ne peut que se réjouir de sa nomination tant il nous a offert l’une des expériences les plus créatives et mémorables de cette année. Oui, sept ans après la sortie du premier CONTROL, Remedy a su transcender sa propre formule avec de nombreuses nouveautés et des idées suffisamment fraîches pour le rendre meilleur en tout point à son prédécesseur. Essayez le grâce au PS Plus Premium, vous verrez.

Source : Remedy