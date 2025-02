En ce moment, certains joueurs sont assez nerveux à cause d'un problème qui touche le PS Plus Extra & Premium. Ce bug laisse les abonnés dans l'incompréhension, sans aucune communication de la part de Sony.

Depuis quelques jours, des abonnés PlayStation Plus Extra et Premium ont remarqué un problème étrange : plusieurs jeux ont disparu du catalogue sans explication. Un simple bug ou une décision de Sony passée sous silence ? Que se passe t-il vraiment et que sait t-on ?

Des jeux PS Plus qui disparaissent... puis réapparaissent sur PS Plus Extra & Premium

Qu'arrive t-il au PS Plus Extra & Premium ? Tout a commencé avec After Us, un jeu qui s’est volatilisé du PlayStation Store avant de revenir peu après. Mais ce n'était pas un cas isolé. Des joueurs ont signalé la disparition soudaine d’autres titres, comme Control: Ultimate Edition et Hohokum. Si Control est finalement revenu, Hohokum reste toujours introuvable à l’heure actuelle.

Ces disparitions n’ont fait l’objet d’aucune annonce officielle de Sony. Pourtant, il est rare que l’éditeur retire des jeux du service sans prévenir. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un bug du PlayStation Store. Sur Reddit et les réseaux sociaux, de nombreux joueurs expriment leur frustration. Certains racontent qu’ils ont réussi à télécharger les jeux manquants en passant directement par leurs pages sur le store, même si ces derniers n’affichaient plus le logo PS Plus. D’autres, en revanche, n’ont pas eu cette chance. Impossible pour eux de récupérer ces jeux, qui semblent tout simplement avoir été effacés du service. Si l'on ajoute à cela les importantes pannes du PSN la semaine dernière, ça commence à faire beaucoup pour PlayStation...

Sony va-t-il réagir ?

Ce n’est pas la première fois que le PS Plus Extra & Premium rencontre ce genre de problème. Des bugs d’affichage ou de synchronisation peuvent parfois provoquer des erreurs. Mais l’ampleur de cette panne laisse perplexe. Sony n’a pas encore communiqué sur le sujet. En attendant, si vous cherchez un jeu disparu du PS Plus, tentez de passer par sa page individuelle sur le store. Avec un peu de chance, il sera toujours téléchargeable.

Ce bug rappelle une chose : les jeux disponibles via un abonnement ne nous appartiennent jamais vraiment. Une panne, une erreur, et ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Espérons que Sony règle ce problème rapidement et informe mieux ses abonnés à l’avenir.

Source : PS Store