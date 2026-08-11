Chaque mois, le PS Plus Premium ajoute de nouveaux jeux classiques dans son vaste catalogue. Des jeux issus des précédentes ères PlayStation qui ont plus ou moins cartonné, mais toujours marqué les esprits. En août 2026, c'est Onimusha Dawn of Dreams qui rejoint la collection classique.

Un premier très bon jeu assuré dans le PS Plus Premium d'aout 2026

Ce n'est pas un hasard si le PS Plus Premium accueille ce jeu d'action de Capcom puisque la licence est de nouveau sur les rails. Le 4 septembre 2026 sortira en effet Onimusha Way of the Sword, le reboot de la franchise que l'on a d'ailleurs pu retester il y a peu. Avant ça, la série aura eu droit à quatre épisodes, bien que l'on ait tendance à justement oublier le dernier épisode, injustement boudé. Les abonnés PS Plus Premium vont donc pouvoir jouer à Onimusha Dawn of Dreams en août 2026. En général, les jeux Extra & Premium arrivent le troisième mardi du mois, soit le 18 août 2026 si tout va bien.

Onimusha Dawn of Dreams : quatrième épisode de la licence au gameplay dynamique sorti sur PS2.

Onimusha Dawn of Dreams rejoint les classiques PS Plus en aout 2026

Avant d'arriver dans le catalogue classique du PS Plus Premium, Onimusha Dawn of Dreams est sorti en janvier 2006 sur PS2. Malgré un retour critique très positif de la part des joueurs et de la presse, le jeu n'a pas performé et n'a même pas atteint le million de ventes. Onimusha Dawn of Dreams changeait complètement la recette de la licence. À l'époque, c'est le premier jeu à s'émanciper de la caméra fixe. Il proposait un gameplay très dynamique, un ton plus léger et même plusieurs personnages jouables. L'histoire se déroule quelques années après la fin d'Onimusha 3, alors qu'une nouvelle menace émerge, obligeant des guerriers à prendre les armes. Si vous n'avez donc pas eu l'occasion d'y jouer à l'époque, le PS Plus Premium va vous permettre de rattraper votre retard et vous faire une piqûre de rappel avant la sortie du reboot en septembre.

Bande-annonce d'Onimusha Dawn of Dreams emprunté à IGN via Youtube.

Source : PlayStation