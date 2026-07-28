Alors que le trio complet sera dévoilé dans quelques heures, le premier jeu gratuit du PS Plus d’août 2026 a déjà été annoncé par PlayStation et il sera parfait pour jouer avec vos amis cet été.

Ce mercredi 29 juillet 2026, PlayStation dévoilera officiellement les trois jeux gratuits offerts avec tout abonnement PS Plus le mois prochain. Un trio qui, comme toujours, pourra être récupéré et ajouté à la bibliothèque pendant un mois complet, après quoi ils seront conservés aussi longtemps que l’abonnement PS Plus perdurera ou qu’il sera renouvelé. Cependant, le constructeur japonais a déjà confirmé l’un des premiers jeux gratuits du PS Plus d’août 2026, et ce depuis un petit moment, Big Walk.

Le premier jeu gratuit connu du PS Plus en août 2026

Si vous étiez passé à côté, PlayStation avait en effet dévoilé lors du précédent State of Play toute une série de titres qui rejoindraient le service dès leur lancement. Parmi eux, le nouveau jeu des créateurs de l’hilarant Untitled Goose Game, Big Walk. Contrairement à la plupart des sorties day one, traditionnellement réservées aux membres des formules Extra et Premium, ce nouveau jeu atypique sera bien offert à l’ensemble des abonnés PS Plus, dans le cadre de l’offre Essential.

Avec Big Walk, House House délaisse légèrement l’espièglerie d’Untitled Goose Game pour une aventure coopérative réunissant entre 2 et 12 joueurs. Ensemble, ils devront parcourir un monde ouvert inspiré des parcs nationaux australiens, peuplé de créatures sphériques. Pas de compte à rebours, pas de classement, ce jeu gratuit PS Plus d’août 2026 revendique sa filiation avec Firewatch et son concept de « walkie-talkie », ici en version multijoueur. Les joueurs devront ainsi communiquer en permanence et coopérer pour résoudre tout un tas d’énigmes et relever les défis de ce monde ouvert. Ce premier jeu gratuit du PS Plus d'août 2026 mettra à leur disposition toute une panoplie d’outils pour communiquer, comme des talkie walkies, des gestes, des pointeurs laser ou des cloches à vache. Le studio n’a visiblement pas entièrement abandonné l’absurdité qui a fait sa réputation.

Bande-annonce en anglais

Quand les jeux gratuits du PlayStation Plus d'aout 2026 seront disponibles ?

Cette aventure, qui aura donc un début et une fin conçus pour être découverts avec le même groupe d’amis, sera ainsi disponible dès le 4 août 2026 sur PS5, Nintendo Switch 2, PC et mobiles. C’est aussi à cette même date que l’ensemble des jeux gratuits du PS Plus d’août seront accessibles à l’ensemble des abonnés. L’identité des deux autres jeux est encore gardée secrète pendant quelques heures. Sony en dévoilera en effet la liste complète dès ce mercredi 29 juillet aux alentours de 17h30. Le trio offert sera quant à lui disponible du 4 août au 1er septembre 2026.

Source : PlayStation