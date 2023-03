Surprise, l’un des jeux du PS Plus Essential d’avril 2023 est déjà connu. Il s’agira d’une sortie day one, qui ne sera autre que le dernier jeu des créateurs de Dead By Daylight.

Décidément, Sony bouscule son planning de communication ce mois-ci. Après avoir dévoilé en avant les premiers jeux du PlayStation Plus Extra, voilà que l’éditeur japonais révèle l’un des jeux « gratuits » du PS Plus Essential d’avril 2023. Dans un nouveau billet de blog, l’éditeur confirme en effet que le line-up du mois prochain inclura une sortie day one.

Meet Your Maker gratuit à son lancement via le PS Plus

Le premier jeu du PS Plus d’avril 2023 est déjà connu. Alors que Sony doit dévoiler la liste complète des ajouts du catalogue des formules Extra et Premium demain, l’éditeur prend tout le monde de court en révélant l’un des titres que l’ensemble des abonnés pourra essayer ce mardi 4 avril. L’heureux élu n’est autre que Meet Your Maker, le jeu de construction et de pillage post-apocalyptique à la première personne jouable en coopération développé par Behaviour Entertainment. Il sera donc disponible dès son lancement pour tous les membres du PlayStation Plus, peu importe l’offre choisie.

Dans le nouveau jeu des créateurs de Dead by Daylight, les joueurs incarnent le Gardien de la Chimère, une expérience vivante conçue en dernier ressort pour sauver la vie sur Terre. Seul ou accompagné d’un de vos amis, vous devez tenter de mettre la main sur la ressource la plus convoitée de la planète et la clé de l'évolution de votre Chimère : du Matériel Génétique pur. Ce ne sera pas une mince affaire, et il faudra construire puis fortifier des avant-postes labyrinthiques pour recueillir et extraire cette précieuse ressource.

Dans ce tower-defense pas comme les autres, tous les moyens sont bons, même les plus sournois, pour parvenir à ses fins et duper les joueurs intrusifs. A l’inverse, vous pouvez également aller piller les créations de vos rivaux pour prendre part à des combats que l’on nous promet effrénés. Rendez-vous donc le 4 avril 2023 pour le découvrir gratuitement grâce à votre abonnement PS Plus.