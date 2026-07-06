Déjà embourbé dans de vives polémiques, PlayStation continue de s’enfoncer avec une nouvelle liée au PS Plus qui pourrait bien alimenter la colère des joueurs dans le futur.

On peut le dire, PlayStation n’a vraiment pas le vent en poupe ces derniers temps. Et ce ne sont pas ses plus récentes annonces qui vont arranger les choses. Car entre l’abandon du PS Store sur PS3 comme PS Vita d’ici le mois de juillet 2027, et l’abandon définitif du format physique sur PS5 et PS6 dès janvier 2028, la firme japonaise n’a pas manqué l’occasion de se mettre une partie des joueurs à dos. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle hausse des prix du PS Plus pourrait désormais planer au-dessus de nos têtes telle une épée de Damoclès.

Une nouvelle hausse du PS Plus n’est pas exclure selon PlayStation

C’est tout du moins ce qui semble ressortir d’une récente session de questions-réponses organisée par Sony au mois de juin, à laquelle Hideaki Nishino (PDG), Hermen Hulst (boss des PlayStation Studios) et Lynn Azar (senior vice-président des finances et des opérations) ont notamment participé. Interrogés au sujet du rythme et de l’ampleur potentielle des futures augmentations dont pourraient encore être victimes la PS5 comme le PS Plus, les trois hommes sont en effet très loin d’avoir donné une réponse qui rassure le public.

« Le PS Plus offre un excellent rapport qualité-prix aux joueurs, et nous veillons en permanence à maintenir un équilibre entre cette valeur et le coût pour le client », peut-on lire dans la retranscription partagée par Sony. « Nous mettons en œuvre plusieurs mesures pour améliorer notre rentabilité, notamment en matière de tarification, de composition de notre offre et d’efficacité dans l’acquisition de contenus. Les formules haut de gamme représentent désormais 40% des abonnés, ce qui témoigne de la forte demande pour ce service ».

« Le PS Plus reste un moteur essentiel de la rentabilité, et nous avons atteint un niveau record de rentabilité pour le PS Plus au cours de l’année fiscale 2025 », conclut la réponse. Ce qui, étonnamment, n’a pourtant pas empêché PlayStation de mettre en place une nouvelle augmentation pour le service au mois de mai, en tout cas pour la formule Essential. En d’autres termes, si Sony estime que cela est nécessaire pour des questions de rentabilité, il semblerait que de nouvelles hausses ne soient pas à exclure à l’avenir.

Le PS Plus Premium semble rencontrer un grand succès auprès du public / © PlayStation

L’exode des joueurs a commencé

Auquel cas, cela pourrait bien continuer de creuser le fossé qui se dessine entre PlayStation et sa communauté, lassée par les dernières décisions de l’entreprise. Pour preuve, en signe de protestation suite à l’annonce de l’abandon du physique, de nombreux internautes ont révélé avoir annulé leur abonnement au PS Plus, avant d’inciter tout le monde à faire de même. Cela suffira-t-il à faire passer le message ? On l’ignore. Mais à ce stade, il faut juste espérer qu’une chute des abonnements ne soit pas responsable d’une nouvelle inflation pour le service.

Source : Sony