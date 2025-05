Tandis que les jeux « gratuits » PS Plus Essential de mai 2025 sont disponibles depuis peu, l'ensemble des abonnés ont le droit à un autre cadeau pour une licence emblématique sur PS5 et PS4.

Vous avez encore largement le temps de les récupérer, mais si ce n'est pas fait, n'oubliez pas que les jeux PS Plus Essential de mai 2025 ont été ajoutés le 5 mai 2025. Par conséquent, vous pouvez faire une croix sur ceux du mois dernier avec The Texas Chainsaw Massacre, Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker’s Memory et RoboCop: Rogue City. Ces derniers ont en effet été remplacés par Ark Survival Ascended, Warhammer 40,000 Boltgun et l'un des GOTY de 2024 pour des millions de joueuses et joueurs, Balatro.

Un contenu spécial offert avec le PS Plus pour un énorme jeu

Voilà pour la nouvelle fournée mensuelle de jeux « gratuits » PS Plus. Les deux autres abonnements PlayStation Plus seront également mis à jour prochainement comme chaque mois. En attendant, un énorme contenu gratuit pour tous les abonnés est offert actuellement. Et il concerne l'un des plus gros blockbusters de l'année dernière, Call of Duty Black Ops 6. Mais aussi le battle royale free to play Warzone.

« Les membres PlayStation Plus obtiennent un pack gratuit en jeu pour Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone » annonce le PS Store. Si vous êtes abonnés au PS Plus, vous pouvez donc obtenir un pack « gratuit » exclusif pour le multijoueur. À l'intérieur, vous trouverez de nouvelles apparences d'Opération, des plans d'armes et des porte-bonheurs pour celles-ci, ou encore des jetons pour doubler l'XP de joueur et d'arme.

Pack PlayStation Plus 2 pour Call of Duty Black Ops 6 et Warzone

Ce pack gratuit Call of Duty Black Ops 6 est disponible via toutes les offres PS Plus, mais profitez-en vite car on ne sait quand ce dernier sera retiré des avantages. À noter que si vous jouez sur Xbox One ou Xbox Series X|S, le pack est aussi disponible par le biais du Xbox Game Pass Ultimate et du PC Game Pass. Le contenu reste identique dans un cas comme dans l'autre.

2 apparences d'Opérateur

4 plans d'arme

Exécution

Emote

2 porte-bonheurs d'arme

Écran de chargement

Spray

Jeton Double EXP de joueur (1 heure)

Jeton Double EXP d'arme (1 heure)

Source : PlayStation Store.