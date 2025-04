Un beau cadeau attend tous les abonnés au PS Plus en ce moment, et ce pour un jeu encore très apprécié aujourd'hui. N'attendez pas, l'offre ne durera pas éternellement.

Plutôt que la guerre des consoles, nous sommes entrées ces dernières années dans la guerre des services. Les constructeurs redoublent désormais d'effort pour proposer des services qui sauront préserver leur fidélité au sein de leur écosystème. Les plus évidents sont le Xbox Game Pass chez Microsoft, le Nintendo Switch Online pour Nintendo et le PS Plus chez PlayStation. Ce dernier ne

Le PS Plus n'a pas dit son dernier mot, voici un beau cadeau

Ces derniers temps, le service en ligne de PlayStation fait l'objet d'une nouvelle polémique. À l'heure où les politiques de tarifications sont l'objet de vives discussions en orbites autour de deux grands sujets, GTA 6 et la Nintendo Switch 2, le PS Plus prévoit lui aussi de faire grimper ses prix. S'il ne veut pas perdre des utilisateurs, le constructeurs devra trouver des arguments pour les convaincre de renouveler leur abonnement.

Parmi les avantages phares du PS Plus, on pense immédiatement aux jeux mensuels gratuits pour tous les abonnés. Celles et ceux qui auraient opté pour une formule Extra ou Premium, il y a également les catalogues de jeux à la demande. Mais, il ne faudra pas oublier les contenus régulièrement offerts pour divers titres. En ce moment, on retiendra le pack bonus cadeau pour Overwatch 2.

Les jeux-service sont souvent dans le viseur du PS Plus. On ne s'étonnera donc pas que l'abonnement vous donne l'opportunité d'obtenir du contenu gratuit pour Overwatch 2, le shooter de Blizzard Entertainment. Bien que le jeu soit en free-to-play, vous pouvez profiter de skins supplémentaires pour vos personnages ou armes via des achats in-game. Cependant, le partenariat avec le service de PlayStation vous permet d'acquérir ponctuellement des éléments offerts aux abonnés.

Cette fois, le PS Plus vous donne accès gratuitement au pack bonus Ana Sniper. Qui plus est, il vous donne 5 sauts de rang pour le passe combat d'Overwatch 2. Pour en profiter, rendez-vous directement sur le PS Store, sur votre console, l'application PlayStation pour mobile ou la page web. Vous retrouverez votre cadeau directement dans la section dédiée aux avantages du PS Plus. Pensez-y sans tarder car l'offre prendra fin le 21 juillet 2025, à 9 heures.

© Blizzard Entertainment.