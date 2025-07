L'abonnement au PS Plus n'a pas pour seul avantage que de vous fournir des jeux gratuits chaque mois. En plus de cela, vous recevez régulièrement des contenus offerts pour eux !

Pour satisfaire sa communauté, Sony fait en sorte de proposer des avantages accessibles pour toutes les formules d'abonnements au PS Plus. Le plus souvent, on pense aux jeux qui sont donnés tous les mois. Mais, c'est loin d'être le seul intérêt. En tant qu'abonné, vous avez la possibilité de recevoir du contenu additionnels pour tout un tas de titre. Justement, un nouveau vient d'arriver et il concerne un très gros jeu.

Un cadeau totalement gratuit pour les abonnés au PS Plus

En plus de vos trois jeux gratuits, le mois de juillet se montre généreux envers les abonnés du PS Plus ! Que vous ayez souscrit à la formule Essential, Extra ou Premium, vous pouvez récupérer tout un tas de cadeaux. De fait, le service de Sony vous permet de récupérer des packs offerts pour plusieurs titres, comme Valorant, World of Tanks ou Rainbow Six Siege. À cela, vous pouvez encore ajouter un présent supplémentaire ! Le PS Plus vous offre un pack bonus pour un autre gros jeu.

Il s'agit encore une fois d'Overtwatch 2. Les abonnés de longue date savent déjà que le service de Sony propose de temps en temps du contenu gratuit pour le free-to-play de Blizzard. Rien qu'en avril dernier, ils avaient pu obtenir le pack bonus Ana Sniper, qui permettait de récupérer une tenue épique particulièrement prisée pour la vétéran d'Overwatch. C'est donc autre pack de contenus qui s'offre aux abonnés PS Plus en ce mois de juillet 2025.

Que vous jouiez déjà à Overwatch 2 ou non, vous pouvez faire l'acquisition du Pack bonus Bastion Gwishin gratuitement grâce au PS Plus. Il inclut donc une skin pour le tank ainsi que 5 sauts de rang pour le Passe de combat. C'est un avantage qui pourrait se révéler bien utile pour celles et ceux qui veulent gagner du temps dans leur progression. Vous n'avez qu'un temps limité pour réclamer votre nouveau cadeau du PS Plus. Alors assurez-vous bien de le faire d'ici au 19 octobre 2025, 9 heures dernier délai. Vous pouvez le récupérer aussi bien via votre console PS5, l'application mobile ou le PlayStation via le lien ci-dessous.

© Blizzard.