Le PS Plus d'octobre 2026 offre pas moins de trois jeux à tous les abonnés, et s'ils divisent, l'un d'entre eux mérite clairement votre attention, même s'il ne sera pas pour tout le monde.

Il est certain que les jeux « gratuits » du PS Plus d'octobre 2026 ne plaisent pas à tout le monde. Il faut dire qu'ils visent chacun une niche bien particulière. Mais c'est peut-être justement le moment rêvé de s'ouvrir à de nouveaux genres. C'est pour cette raison que je vous conseille vivement de vous intéresser à Hunt Showdown, un jeu de tir bien trop discret à mon goût, mais qui attire pourtant des dizaines de milliers de joueurs chaque jour depuis son accès anticipé lancé en 2018 et c'est bien normal : c'est littéralement l'un des meilleurs de sa catégorie depuis tout ce temps.

Hunt Showndown est offert dans le PS Plus d'octobre 2026, et il est excellent !

Hunt Showdown est actuellement offert au PS Plus Essential d'octobre 2026. Ce qui veut dire que si vous êtes abonné, vous n'avez aucune raison de ne pas l'ajouter à votre collection. Si vous êtes amateur de jeu multijoueur, d'horreur et/ou de sensations fortes, vous devez vraiment y jeter un œil.

Le jeu est développé par Crytek, les papas de Far Cry ou encore Crysis notamment. Autant dire que les jeux de tir immersifs qui en mettent plein les mirettes, c'est leur rayon. Et les développeurs font preuve d'une vraie maîtrise puisque non seulement Hunt Showdown est beau et inspiré, mais il profite d'une atmosphère absolument dantesque entre horreur, western et folklore louisianais. Le principe du jeu est simple : il s'agit d'un mélange de battle royale et d'extraction shooter (ne fuyez pas, attendez) dans lequel on incarne des personnages devant remplir des contrats de chasse.

Notre mission est donc d'éliminer des monstres hideux et extraire leur prime pour gagner des points. Facile ? Oh que non ! Entre ses environnements hostiles à l'ambiance complètement folle, et les autres joueurs qui font la même chose que vous et n'hésiteront pas à vous attaquer, c'est un coupe gorge. Chaque partie va vous prendre aux tripes, et c'est justement ça qui est génial.

Pourquoi Hunt Showndown est l'un des meilleurs jeux du genre ?

Tout le sel du jeu réside dans le fait que chaque personnage peut mourir définitivement. Ce qui nous force à jouer prudemment et doser les risques. Le génie de Hunt Showdown, c'est qu'au lieu d'être frustrant en laissant les meilleurs joueurs de FPS prendre le dessus, il impose son style. Il n'est pas possible de faire des glissades, drop shots et autres cabrioles. Hunt propose un gameplay très particulier, presque viscéral, où les munitions nous sont comptées. Chaque balle compte, chaque coup doit être réfléchi et la moindre balle fait des dégâts considérables, peu importe votre niveau de maîtrise du jeu.

C'est à double tranchant puisque les néophytes se feront certainement décimer lors de leurs premières sorties dans ce monde sans pitié. En revanche, une fois que l'on comprend qu'il nous est, à nous aussi, possible de tuer nos adversaires en quelques balles, tout prend une autre dimension. On joue plus discrètement, on scrute le moindre bruit en évitant de réveiller les monstres qui rôdent. Hunt Showdown n'est pas une promenade de santé ; le monde qui vous entoure est d'une violence inouïe et verse dans l'horreur : créatures zombifiées, monstres rampant dans l'eau, immondices rôdant en forêt, la totale.

Un jeu toujours ultra populaire et mis à jour après plus de 10 ans

Après plus de 8 ans d'existence, Hunt Showdown est toujours très suivi. Il reçoit de nombreuses mises à jour régulièrement, ainsi que du contenu gratuit et payant. Sur Steam, il affiche plusieurs dizaines de milliers de joueurs réguliers. Sans compter tous les joueurs console, bien entendu, puisque le jeu est disponible sur PlayStation mais aussi sur Xbox.

Hunt Showdown n'est peut-être pas le plus accessible des jeux du PS Plus d'octobre 2026, mais il mérite clairement votre attention. Je ne peux que vous pousser à persévérer si vos premiers pas sont rudes. Continuez juste une petite heure, le temps de prendre vos marques. Jouez-y avec des amis si possible pour décupler l'intensité des combats et profiter un maximum de l'expérience. On se plaint d'être à une époque où tous les jeux sont lisses et se ressemblent ; Hunt Showdown propose justement quelque chose d'unique et d'intéressant. Alors foncez et venez nous dire ce que vous en avez pensé.