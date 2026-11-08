À l’aube de l’arrivée de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, le PS Plus fait un très beau cadeau à tous les abonnés au service, et vous auriez vraiment tort de ne pas en profiter.

Après avoir enchaîné les sorties à un rythme effréné depuis la fin du mois d’août, l’industrie du jeu vidéo ralentit désormais largement la cadence en vue de l’arrivée d’un petit jeu dont vous avez sans doute entendu parler : GTA 6. Car oui, ça y est : nous sommes officiellement passés sous la barre des deux semaines avant la sortie du jeu le plus attendu de la décennie. Et pour vous aider à patienter jusque-là, le PS Plus vous offre le jeu idéal pour vous occuper ces prochains jours : Tomb Raider 4-6 Remastered, qui est gratuit pour les abonnés du mois.

Tomb Raider 4-6 Remastered est offert aux abonnés PS Plus, foncez

Mais quel est le rapport entre GTA 6 et Tomb Raider, vous demanderez-vous peut-être ? Fondamentalement, il n’y en a aucun. Mais à l’aube de la sortie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, qui reviendra aux origines de Lara Croft en réimaginant sa toute première aventure signée Core Design, cette période de creux est sans doute parfaite pour (re)découvrir ce qui reste aujourd’hui encore l’un des meilleurs épisodes de l’histoire de la franchise. On parle alors bien évidemment de La Révélation Finale, le quatrième opus sorti en 1999.

Car comme l’indique son nom, en incluant Tomb Raider 4-6 Remastered dans ses jeux gratuits du mois, le PS Plus ne vous offre pas seulement trois jeux en novembre 2026, mais cinq. À savoir Dead Island 2 et Monster Train 2, bien sûr, mais aussi et surtout Tomb Raider : La Révélation Finale, Sur les traces de Lara Croft, et enfin le très décrié L’Ange des Ténèbres. Trois jeux pour le prix de zéro, donc, qui rendent cette compilation assez unique dans le sens où elle propose à la fois ce que la franchise a su faire de meilleur, mais également de pire.

Une compilation comprenant le meilleur Tomb Raider jamais sorti

Et je dois l’avouer, je dis ça en tant que fan de Tomb Raider qui se battra toujours pour faire ressortir les bons côtés qui peuvent se dégager du cinquième et du sixième opus de la franchise, quand bien même ils restent assurément dans le bas du panier. Mais rien que pour la présence de La Révélation Finale, avec son ambiance égyptienne des plus savoureuses, ses énigmes délicieusement chiadées et son sens de l’aventure à toute épreuve, tous les abonnés au PS Plus se doivent de laisser au moins une petite chance à Tomb Raider 4-6 Remastered.

Bien sûr, il faudra accepter de retrouver ces jeux dans leur jus de l’époque, quand bien même un fabuleux travail de refonte graphique et quelques améliorations de gameplay ont été apportées pour l’occasion. Car contrairement à Legacy of Atlantis, qui sera à ranger dans la case des remakes, Tomb Raider 4-6 Remastered reste une simple remastérisation des jeux PS1 et PS2. Mais si vous aimez Lara Croft, Tomb Raider et les jeux d’aventure en règle générale, rendez-vous ce service et prenez ce cadeau gracieusement offert aux abonnés PS Plus.

Une mise en bouche parfaite avant la sortie de Legacy of Atlantis

Déjà parce que cela vous offrira de quoi vous occuper dignement jusqu’au 19 novembre prochain, date à laquelle GTA 6 sera officiellement disponible, mais aussi parce que cela vous aidera à vous mettre dans l’ambiance avant l’arrivée de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, qui arrivera de son côté dès le 12 février 2027. Et si d’aventure, vous souhaitiez en découvrir plus à son sujet après avoir replongé dans Tomb Raider 4-6 Remastered, sachez que vous pouvez retrouver notre interview exclusive avec les créateurs du jeu, qui dévoilent l’entendu de leur travail sur le projet.