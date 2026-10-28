Toujours à l’heure, PlayStation a dévoilé la liste des trois jeux gratuits offerts à tous les abonnés PS Plus en novembre 2026. Voici ce qui vous attend dès le mois prochain avec votre abonnement.

C’est bientôt le grand moment. Le mois de novembre sera clairement monopolisé par la sortie de GTA 6, le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Afin d’éviter le nouveau mastodonte de Rockstar, les éditeurs ont préféré sortir au maximum leurs jeux dans les mois précédant son lancement, ou tout simplement attendre l’année prochaine. Le mois s’annonce ainsi particulièrement calme, mais tout le monde n’ira pas forcément poser ses valises à Vice City. Les abonnés au PlayStation Plus pourront même s’occuper avec leur trio mensuel. Justement, quels sont les jeux « gratuits » du PS Plus en novembre 2026 ? PlayStation les a officiellement révélés.

La liste des jeux gratuits du PS Plus en novembre 2026

Nouveau GTA ou non, PlayStation poursuit ses petites habitudes. Réglée comme une horloge, la firme japonaise a ainsi dévoilé la liste des trois jeux offerts à tous les abonnés en novembre 2026. Dans le cadre de son service, Sony propose en effet un trio de titres, voire parfois plus, qui peuvent être conservés et jouables à tout moment dès lors qu’un abonnement est actif. Seule condition pour en profiter même après une pause, les avoir réclamés à temps. Alors quels seront les trois jeux « gratuits » du PS Plus en novembre 2026 ? Quelles sont les productions chargées d’occuper les abonnés en attendant GTA 6 ? Voici ceux qui seront offerts à l’ensemble des membres du service le mois prochain.

Dead Island 2 (PS5, PS4)

Tomb Raider IV – VI Remastered (PS5, PS4)

Monster Train 2 (PS5)

Quand est-ce que les jeux « gratuits » seront disponibles ?

Les trois jeux gratuits du PS Plus Essential de novembre 2026 seront ainsi disponibles à partir du 3 novembre 2026 aux alentours de 11h, et pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu’au 1er décembre 2026. C’est également à cette même date que les titres offerts en octobre disparaîtront et redeviendront définitivement payants s’ils n’ont pas été réclamés à temps. Derniers jours, donc, pour récupérer :

F1 25 | PS5

Hunt: Showdown 1896 | PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4

Source : PS Blog