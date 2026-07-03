Après l'annonce choc de PlayStation selon laquelle il abandonnera purement et simplement le support des jeux en physique sur disque en 2028, le PS Plus, qui a tout récemment annoncé son lineup de jeux gratuits de juillet 2026, surfe sur l'actualité pour proposer en prime l'accès gratuit à sa fonctionnalité phare, mais pour une durée très limitée, puisque cela ne sera effectif qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce weekend. Voyons tout cela plus en détail histoire que vous ne ratiez pas cette rare opportunité.

Une offre d'essai gratuite de circonstance pour le PS Plus

Outre l'accès à un large catalogue de jeux selon les paliers Essential, Extra ou Premium du PS Plus, le service d'abonnement de Sony est aussi essentiel si vous êtes adeptes des jeux multijoueur, puisque celui-ci offre l'accès au jeu en ligne sur PS4 et PS5. En temps normal, il est donc obligatoire de souscrire au PlayStation Plus pour jouer à de gros titres dans le domaine tels que Arc Raiders, Battlefield 6 ou encore Helldivers 2 (rappelons à toute fin utile que les jeux free-to-play ne sont heureusement pas concernés par cette obligation).

Dès maintenant et jusqu'au 5 juillet 2026 à 23h59 chez nous, le multijoueur du PS Plus s'ouvre donc gratuitement aux non-abonnés, alors que la plateforme célèbre l'Esports World Cup qui se tiendra du 6 juillet au 23 août 2026 chez nous, à Paris. L'occasion donc de jouer à certains des jeux mis en avant par cette compétition mondiale qui se déroule cette année sur notre sol, comme Rainbow Six Siege, Street Fighter 6 ou encore Tekken 8, si d'aventure vous les aviez déjà dans votre bibliothèque, que votre abonnement PS Plus a expiré et que vous n'avez pas souhaité le renouveler depuis.

Comment profiter de cette offre d'essai gratuite du multijoueur ?

Afin de profiter de cette offre active jusqu'au 5 juillet 2026 de Sony pour essayer gratuitement le multi sans passer par le PS Plus, rappelons qu'il y a aucune manipulation spécifique à faire. L’offre s’active en effet automatiquement pour quiconque n’a pas d’abonnement au service de PlayStation. Les seules conditions, sine qua none, tombent cela dit sous le sens : disposer d'une connexion active à Internet, ainsi que d'un compte PSN. Si vous cherchez de quoi vous occuper ce weekend, voici donc une option qui s'ouvre à vous, si vous disposez bien évidemment d'une PS4 ou PS5.

Sources : Esports World Cup ; PlayStation Store