Les jeux du PS Plus de mars 2026 viennent d'être officialisés et s'il y en a des bons, ça reste une déception. L'un des plus gros jeux de la sélection avait déjà leaké.

Comme chaque mois, tous les abonnés au PS Plus peuvent profiter de plusieurs jeux offerts sur PS5, peu importe la formule à laquelle ils ont souscrit. Après le leak de l'un des jeux du PS Plus de mars 2026, la liste complète est enfin officialisée et, comme souvent, il y aura de quoi faire et ce mois-ci c'est même monstrueux !

Les jeux PS Plus de mars 2026 sont connus

Il y a quelques jours, l'informateur billbil-kun avait réussi à mettre la main sur l'identité d'un des premiers gros jeux du PS Plus de mars 2026. Avec son annonce officielle, PlayStation confirme l'arrivée de PGA Tour 2K25, LE jeu de simulation de golf par excellence. Vous pouvez y incarner de grands sportifs, participer à différents évènements internationaux et jouer sur des terrains iconiques fidèlement modélisés. Toujours dans la simulation, mais de vie cette fois, vous pourrez vous plonger dans l'aventure Slime Rancher 2. Petit phénomène coloré, il vous permettra de prendre soin d'une belle île tout en perçant tous ses secrets.

À leurs côtés, deux autres gros jeux sont à retrouver parmi les jeux offerts via le PS Plus. D'une part, Monster Hunter Rise, titre emblématique de la saga de Capcom. Une occasion de vous lancer dans la traque de créatures aussi gigantesques que puissante, en solo ou en multijoueur. Tant qu'on parle d'expérience à plusieurs, l'ultime titre de la sélection n'est autre que The Elder Scrolls Online. Sony vous fait en plus ici cadeau de la version « Collection Gold Road », qui vous donne directement accès à certaines zones majeures en avance.

Tous les jeux du PS Plus de mars 2026 seront disponibles dès le mardi 3 mars dans la matinée, et ce, jusqu'au 7 avril 2026 :

PGA Tour 2K25

Monster Hunter Rise

Slime Rancher 2

The Elder Scrolls Online Collection Gold Road

Dernière chance pour les jeux de février 2026

Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour récupérer les jeux PS Plus de février 2026. Vous pouvez encore retrouver Subnautica Below Zero, extension stand alone de l'excellent jeu de survie où l'on explore une planète aquatique en se construisant des bases sous-marines. Il y a également Ultro, un très bon jeu de plateforme à la direction artistique singulière et saturée de couleurs, mais aussi Undisputed, un jeu de boxe signé Deep Silver. Enfin, c'est le très bon Ace Combat 7 qui ferme la marche, un jeu d'action où l'on exécute de nombreuses missions à bord d'avions militaires de dernière technologie. Le dernier épisode de la licence culte. Tous les jeux PS Plus de février 2026 peuvent être récupérés jusqu'au 3 mars aux alentours de 10h.