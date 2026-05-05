Les jeux du PS Plus de mai 2026 sont enfin disponibles et ce mois-ci encore il y a du très très beau monde et des genres très variés. Que vous soyez plutôt sport, adepte des jeux d'action ou de titres indé, vous allez être servis.

Comme chaque mois, tous les abonnés au PS Plus peuvent récupérer plusieurs jeux gratuits et ce, peu importe la formule. Le mois d'avril 2026 aussi a été particulièrement généreux avec le très bon Lords of the Fallen, un solide souls-like, Tomb Raider 1-3 Remastered, les trois premiers jeux remasterisés, ainsi que le JRPG Sword Art Online Fractured Daydream. Ce mois-ci, il y a du très lourd avec une énorme licence extrêmement populaire, ou encore un excellents jeu indépendant qu'il faut que vous testiez absolument.

Les jeux du PS Plus de mai 2026 sont disponibles

Au programme du PS Plus de mai 2026 on retrouve trois bons jeux, tous très différents. On a une fois de plus le droit a du souls-like avec le très bon jeu chinois Wuchang Fallen Dynasty, mais aussi du foot avec EA FC 26, certainement le plus gros représentant du genre do. Enfin, il y aura également un peu d'indé avec Nine Sols, un jeu taïwanais qui vaut clairement le détour. Tous ces jeux sont disponibles ce 5 mai jusqu'au premier mardi du mois de juin 2026.

Wuchang Fallen Dynasty

EA FC 26 - PS5 & PS4

PS5 & PS4 Nine Sols

Wuchang Fallen Feathers, un excellent souls-like dans le PS Plus

Wuchang Fallen Feathers est un souls-like sorti l'année dernière dans lequel on incarne une guerrière mystérieuse durant les derniers instants de la Dynastie Ming. Au beau milieu d'une guerre, notre héroïne va devoir se frayer un chemin à travers un pays dévasté et envahi de créatures folkloriques, alors qu'un mal semble s'éveiller. Comme Lords of the Fallen, offert précédemment dans le PS Plus, Wuchang est un jeu exigeant où la mort fait partie de la boucle de gameplay. Le jeu propose des affrontements retors et vifs, notamment les boss qui sont très impressionnants pour la plupart. Un jeu qui nous avait plutôt charmé à sa sortie puisqu'il a décroché un joli 8/10.

EA FC26, le plus grand jeu de foot disponible pour les abonnés

Ce mois-ci dans le PS Plus, vous pourrez retrouver l'une des plus grandes licences de jeu de foot avec EA FC 26. Autrefois connue sous le nom de FIFA, la franchise d'EA n'a pas souffert de la transition et propose chaque année un nouvel épisode. La plupart des grands joueurs et des équipes mondiales sont représentés et jouables dans différents modes de jeu. Évidemment, l'increvable FUT permet toujours de monter ses propres équipes pour se confronter aux joueurs du monde entier, qui devraient être plus nombreux que jamais avec l'arrivée du jeu dans le PS Plus.

Nine Sols, un jeu indé à faire absolument

Dernier jeu de cette sélection du PS Plus de mai 2026, Nine Sols est un jeu d'action et de plateforme en 2D. Avec son gameplay qui mélange plusieurs genres, dont le metroidvania et même le souls-like d'une certaine manière, Nine Sols propose une aventure riche. Une richesse que l'on retrouve aussi visuellement avec cette direction artistique faite main et de superbes animations.