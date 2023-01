Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus de janvier 2023 arrivent très bientôt. Sony a décidé de frapper fort pour bien débuter l’année. Entre un jeu indépendant très apprécié, une adaptation Star Wars qui a fait fureur et MMORPG d’une des plus grosses licences de Bethesda, les joueurs auront de quoi faire. Mais avec de tels jeux, combien de place faudra-t-il sur sa PS5 ou sa PS4 pour tous les installer ? On a la réponse.

Le poids des jeux PS Plus de janvier 2023 révélé

Le PS Plus va commencer sur les chapeaux de roues. Les abonnés pourront télécharger dès le 03 janvier, et ce jusqu’au 07 février 2023 à 11h, heure française, trois nouveaux jeux. Au programme donc, Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 et Axiom Verge 2. Trois titres populaires à leur façon et certains d’entre eux vous demanderont de libérer beaucoup d’espace sur votre disque dur. Sans surprise, Axiom Verge sera un poids plume comparé aux deux autres productions qui prendront beaucoup de place, Fallout 76 étant le plus énorme. Le compte Twitter PlayStation Game Size a en effet révélé le poids de chaque jeu gratuit du PS Plus de janvier 2023 et ce sur chaque console :

Star Wars Jedi Fallen Order : 47,274 Go sur PS5 et 45,444 Go sur PS4

: 47,274 Go sur PS5 et 45,444 Go sur PS4 Fallout 76 : 74,997 Go sur PS4

: 74,997 Go sur PS4 Axiom Verge 2 : environ 250 Mo sur PS5 et 300 Mo sur PS4

Au total, il faudra donc un minimum de 120 Go de libre sur sa PS5 ou sa PS4 pour pouvoir essayer tous les jeux gratuits PS Plus du mois. A titre de comparaison, ceux du mois de décembre demandaient à peine 100 Go d’espace sur votre machine, Mass Effect Legendary Edition étant très gourmand. Notons au passage que Fallout 76 n’a pas de version native sur PS5. Il sera impératif de télécharger la version PS4 sur sa console dernier cri pour en profiter.