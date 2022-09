Pas de leak de Dealabs en amont de l’annonce cette fois-ci. Sony a réussi à garder secret les prochains jeux gratuits qui seront offerts aux abonnés de son service. Alors, le PS Plus d’octobre 2022 sera-t-il un gros mois ou la sélection sera-t-elle décevante ? Voici le programme.

Les jeux PS Plus d'octobre 2022 dévoilés

On connaît la routine par cœur maintenant. Comme chaque mercredi précédant leur déploiement, Sony lève le voile sur les jeux gratuits du PS Plus. Après un mois de septembre en demi-teinte, joueuses et les joueurs PS5 et PS4 abonnés au service de Sony pourront se procurer un nouveau trio de jeux. Encore une fois, l’éditeur japonais offre un jeu de course, un jeu de combat et un titre qui a eu son petit succès. Voici sans plus attendre la liste des jeux du PS Plus d’octobre 2022 :

Hot Wheels Unleashed (PS4, PS5)

Injustice 2 (PS4)

Superhot (PS4)

On rappelle que les prochains jeux PS+ pourront être récupérés dès le 4 octobre 2022 à 11h, heure française. Malheureusement, cette nouvelle sélection est loin de faire l'unanimité et les joueurs ont déjà exprimé leur déception. « Tous les mois ne peuvent pas être bons » a par exemple commenté un internaute. Évidemment, comme d'habitude avec Internet, certaines réactions sont plus virulentes malgré la qualité globale des jeux proposés. On gage que Sony saura se rattraper avec les ajouts au catalogue du PS Plus Premium et Extra, qui seront révélés ultérieurement.