Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus de janvier 2023 ont été confirmés. Il y aura bien deux licences cultes au programme et un jeu indé très apprécié.

Sony va mettre le paquet dès le début d’année pour faire revenir les joueurs. L’arrivée des nouvelles formules du PlayStation Plus s’est soldée par la fuite de millions d’abonnés que la firme japonaise compte bien récupérer. Et quoi de mieux que d’offrir trois gros jeux gratuits populaires dès le début de la nouvelle année ? Voici la liste officielle des titres offerts au PS Plus de janvier 2023.

Les jeux gratuits PS Plus de janvier 2023 confirmés

Les jeux PS Plus Essential de janvier 2023 sont officiels. Encore une fois la belle surprise a été gâchée grâce à notre leaker national billbil-kun qui avait révélé le line-up de ce début d’année prochaine à l’avance. C’est encore un sans faute pour le membre de Dealabs. Dès le 03 janvier, et ce jusqu’au 07 février 2023 à 11h, heure française, les joueurs PS5 et PS4 pourront donc récupérer un nouveau trio de jeux. Au programme, un jeu solo considéré comme la meilleure adaptation de Star Wars depuis un long moment, la suite d’un titre indépendant très populaire et un MMORPG de Bethesda au lancement chaotique qui a su se relever et fédérer des millions de joueurs. Voici sans plus attendre les jeux gratuits du PS Plus de janvier 2023 :

Une sélection qui promet de belles heures de jeux à perte de vue, en compagnie de vos amis ou en solo. Il vous reste donc encore une petite semaine pour récupérer les cinq titres offerts le mois dernier, à savoir Mass Effect Legendary Edition, Biomutant et Divine Knockout . Le programme du PS Plus Extra sera quant à lui annoncé à la moitié du mois.

Présentation des jeux PS Plus Essential de janvier 2023

Envie d’en découvrir davantage sur les trois nouveaux jeux gratuits du PS Plus Essential ? On vous fait un petit tour d’horizon des titres offerts. Sachez une chose, Fallout 76 est revenu de très loin. Après un lancement désastreux, Bethesda a su agrémenter son jeu service de nouvelles fonctionnalités et de contenus inédits tout en prenant en compte le retour des joueurs. Les tests publiés lors de la sortie du jeu sont donc désormais plus ou moins caducs.

Star Wars Jedi : Fallen Order

Sony et EA ont trouvé l’astuce imparable pour faire patienter les joueurs jusqu’à la sortie de Star Wars Jedi Survivor : offrir le premier épisode au PS Plus Essential. Le jeu initiatique de cette nouvelle saga développée par Respawn Entertainment vous met dans la peau d’un Padawan abandonné qui doit coûte que coûte terminer son entraînement, apprendre à maîtriser le sabre laser et développer de nouvelles capacités de la Force. Le titre propose un système de combat au sabre laser plus innovant et intuitif que les autres adaptations vidéoludiques en permettant de frapper, parer et esquiver les attaques des ennemis. Les fans retrouveront des environnements cultes de la saga et découvriront un nouveau pan de l’histoire de la franchise.

Fallout 76

Sorti en 2018, Fallout 76 a parcouru un long chemin depuis son lancement douloureux. Nouveau contenu, extensions salvatrices, correction de bugs, nouvelles fonctionnalités, amélioration des mécaniques existantes, le jeu a énormément changé depuis et le PS Plus permettra aux joueurs de le découvrir par eux-mêmes. Le MMORPG se déroule 25 ans après les bombardements qui ont causé la chute des États-Unis. Vous incarnez le premier habitant de l’abri 76 à sortir pour explorer les Terres désolées et participer à la reconstruction de la société seul ou avec vos amis. A vous de découvrir les secrets de la Virginie-Occidentale en prenant part à une quête principale, amassez le plus de ressources possibles pour construire votre propre C.A.M.P ou partez affronter des ennemis redoutables en groupe.

Axiom Verge 2

Ce troisième jeu gratuit du PS Plus Essential de janvier 2023 est un peu plus confidentiel. Suite directe du jeu primé devenu une référence de la scène indépendante, Axiom Verge 2 élargit l’univers de base en introduisant de nouveaux personnages, des fonctionnalités inédites et des compétences flambants neuves. Explorez un monde tentaculaire et alternatif ressemblant à la terre, piratez des machines, affrontez toutes sortes de monstres et plongez en plein cœur d’une réalité alternative. Le titre a reçu de nombreuses critiques positives de la presse comme des joueurs. Il saura vous tenir en haleine pendant presque dix heures en ligne droite, un peu moins d’une quinzaine pour faire tous les à-côtés.