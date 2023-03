Alors qu’habituellement les jeux du PS Plus sont leaké bien avant leur annonce, pour ce mois de mars 2023, Sony a coupé l’herbe sous le pied de tous les insiders en dévoilant ses jeux lors du dernier State of Play. Non seulement, on a pu voir les jeux du PlayStation Plus Essential, mais également une partie des titres qui rejoindront le catalogue Extra et Premium. Mais ces derniers ne sortiront qu'en fin de mois. Pour l’heure, ce sont les trois jeux du PS Plus Essential qui sont disponibles au téléchargement dès aujourd'hui et sans aucuns frais supplémentaires pour tous les abonnés au service.

Trois gros jeux pour les abonnés PS Plus

Pour ces jeux PS Plus du mois de mars 2023, Sony a sorti l’artillerie lourde. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisque le plus gros jeu de cette liste n’est autre que Battlefield 2042. L’énorme FPS de DICE, qui divise toujours autant les fans, va tenter de séduire les joueurs en donnant l’occasion à tous les abonnés au PS Plus de le télécharger sans aucuns frais supplémentaires. Battlefield 2042 vient d’ailleurs de commencer sa saison 4 avec une très grosse mise à jour et de nombreuses nouveautés.

Si les gros flingues ce n’est pas votre genre, vous pourrez tout de même jouer en multijoueur avec vos amis sur Minecraft Dungeons, spin-off hack’n slash de la célèbre licence de Mojang qui met ici un pied sur le territoire de Diablo 4. En bien plus accessible cela dit. Une excellente porte d’entrée dans le genre.

Enfin, pour les plus téméraires, Code Vein rejoint les jeux du PS Plus de mars 2023 avec l’objectif de vous faire suer sang et eau. Le souls-like des papas de God Eater à en effet pas mal de choses à proposer, notamment un univers atypique, une direction artistique typée manga et une bonne grosse dose de challenge. Avis aux amateurs.

Battlefield 2042 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Code Vein (PS4)

(PS4) Minecraft Dungeons (PS4)

Récupérez-les dès maintenant sur PS5 et PS4

Comme d’habitude, ces jeux pourront être téléchargés gratuitement tant que vous êtes abonné au PS Plus. Peu importe la formule choisie. Vous pourrez également les ajouter à votre bibliothèque afin de les retrouver plus tard si des fois vous n’avez pas encore le temps d’y toucher entre les grosses sorties de février, et tous les nouveaux jeux de ce mois de mars 2023. Notez toutefois que vous n’avez que jusqu’au 3 avril prochain pour les récupérer, après ça, ils céderont leur place aux jeux PS Plus du mois d’avril 2023. Mais nous n’y sommes pas encore.