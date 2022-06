Selon le site polonais XGP et VGC, Sony Interactive Entertainment est en train de faire disparaître des magasins les cartes prépayées d'abonnement au PS Plus. Comme pour le PlayStation Now qui fusionne avec le nouveau PlayStation Plus. Va t-il y avoir de nouvelles cartes ? Qu'est-ce que ça change pour les joueurs ?

La fin des cartes PS Plus en magasins

Même si certains magasins listent encore les cartes prépayées PS Plus, comme Best Buy et Target aux Etats-Unis, elles sont indisponibles chez Walmart ou Amazon. Et c'est pareil au Royaume-Uni par exemple. Avec le nouveau PS+ Premium et les différents paliers associés, ce retrait de la vente est on ne peut plus logique et normal. En revanche, on ne sait pas si le constructeur prépare de nouvelles cartes. Dans les territoires où le service a été lancé, il n'y a pas de cartes de substitution au moment d'écrire ces lignes. À l'heure où le numérique se développe de plus en plus, l'option d'avoir totalement recours au dématérialisé est possible.

La fin des promotions ?

Est-ce que ce sera uniquement réservé au PlayStation Network ? On se le demande mais c'est tout de même peu probable. Dans ce cas de figure, les promotions d'abonnement au PS Plus se feraient plutôt rares. Ce qui ne risque pas de plaire à grand monde. Les revendeurs « non officiels », eux, n'ont pas besoin de l'objet physique mais du code avant tout. À voir s'il n'y aura aucun obstacle.

Et même si PlayStation venait à serrer la vis, ce qui n'est que de la pure spéculation ici, les cartes PSN, qui permettent d'acheter des jeux sur le PS Store ou des mois d'abonnement, seront toujours disponibles. Celles-ci bénéficient très régulièrement de réductions par des revendeurs tiers. Par exemple une carte d'une valeur de 50€ vendue 39,99€. C'était déjà un moyen d'obtenir le PlayStation Plus moins cher lorsqu'il n'y avait pas de bons plans directs.