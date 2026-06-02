Aujourd’hui est un grand jour pour les joueurs PlayStation. Ce soir, la firme japonaise prendra en effet la parole dans le cadre de son State of Play, avec une conférence de plus d’une heure destinée à nous donner un bel aperçu de ce qui nous attend sur PS5 dans les mois à venir. Mais avant cela, c’est une autre bonne nouvelle qui attend les abonnés au PS Plus, puisque c’est en ce jour qu’arrivent les nouveaux jeux gratuits du mois dans le service. Et pour juin 2026, PlayStation nous réserve encore une fois un beau programme avec de grosses licences.

Les jeux PS Plus gratuits de juin 2026 sont disponibles

On commence avec Grounded, qui débarque officiellement dans le PS Plus via son édition baptisée Fully Yoked. Développé par Obsidian Entertainment, à qui l’on doit notamment The Outer Worlds et Avowed, ce titre à l’ambiance « Chéri, j’ai rétréci les gosses » a séduit des millions de joueurs depuis sa sortie en accès anticipé en 2020. À compter d’aujourd’hui, les abonnés au PS Plus peuvent ainsi se lancer dans l’aventure sur PS4 et PS5, que ce soit seul ou entre amis, au travers de la version la plus complète du jeu à ce jour.

Déambuler dans un jardin infesté d’araignées géantes vous fait peur ? Dans ce cas, peut-être Warhammer 40,000: Darktide vous correspondra-t-il davantage en vous plaçant dans la peau de soldats surarmés, prêts à en découdre face à des hordes d’ennemis. Combinant le meilleur de Warhammer 40,000 et Vermintide, ce titre jouable en coopération à quatre joueurs s’impose comme un choix idéal pour les abonnés au PS Plus cherchant à s’amuser en ligne avec leurs amis, au sein d’une expérience faisant office de véritable défouloir.

Enfin, pour les joueurs cherchant une alternative à Super Smash Bros. Ultimate, Nickelodeon All-Star Brawl 2 est sans aucun doute le titre qu’il vous faut. Certes, il n’a pas forcément l’aura du titre de Nintendo, mais il n’en reste pas moins un très bon élève dans le genre grâce à un gameplay réussi et un casting de personnages iconiques. Bref, comme souvent avec le PS Plus : la diversité est donc à l’honneur en ce mois de juin 2026, et nul doute que chacun devrait être en mesure de trouver chaussure à son pied avec les nouveaux jeux gratuits du mois.

Source : PS Plus