Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus Essential se dévoilent déjà et il y a du très bon dans le lot. Les abonnés vont encore se régaler au mois de juillet.

Chaque mois, les services d'abonnement sur console et PC font la mise à jour de leur catalogue. Que ce soit du côté de Microsoft avec le Xbox Game Pass ou d'Amazon avec Prime Gaming, il faut être à l'affut des nouveautés pour profiter pleinement de tout. Mais, n'oublions pas non plus le PS Plus de Sony ! Il compte assurément parmi les ludothèques les plus surveillées avec ses “jeux gratuits” offerts pour tous les abonnés, de la formule Essential aux supérieures. Les nouveaux titres viennent

Quels sont les jeux offerts en juillet avec le PlayStation Plus ?

Le PS Plus se décline en trois formule d'abonnement qui offrent des avantages différents. Cependant, l'un d'eux est commun à tous : les jeux gratuits du mois ! Ainsi, mensuellement, vous pouvez ajouter plusieurs titres à votre ludothèque auxquels vous avez accès tant que vous êtes abonné au service.

En juin, nous avions eu droit à trois jeux complets et un DLC : NBA 2K25, le remake d'Alone in The Dark, Bomb Rush Cyberfunk et l'extension Destinye The Final Shape. On peut dire qu'il y en avait pour tous les goûts ! Ils sont encore disponibles une bonne semaine, alors ne tardez pas à les récupérer car la nouvelle fournée de jeux gratuits du PS Plus arrivera le mardi 1er juillet. Là encore, il y a du bon au programme.

© PlayStation.

Les jeux gratuits PS Plus Essential de juillet 2025

Les titres sont déjà tombés ! PlayStation a levé le voile sur les 3 jeux gratuits du mois de juillet et il y a du très bon dans le lot. D'abord, on compte sur Diablo 4, dernier représentant en date de la saga de hack'n'slash. Ensuite, les fans de jeux de combat pourront se la donner sur The King of Fighters 15 pourront se la donner sur cet opus très apprécié. Enfin, vous pourrez surtout découvrir l'une des dernières pépites du jeu vidéo français : Jusant, un jeu d'aventure-escalade aussi poétique qu'émouvant.

Diablo 4 | PS5, PS4

| PS5, PS4 The King of Fighters XV | PS5, PS4

| PS5, PS4 Jusant | PS5

Des festivités tout l'été avec PlayStation

Sony profite de partager la liste des jeux offerts avec le PS Plus pour annonce de grandes célébrations pour les 15 ans du service ! Tout l'été, les abonnés vont pouvoir profiter d'événements et de cadeaux. D'ores et déjà, ils peuvent récupérer un pack de cosmétiques pour Valorant par exemple.

De plus, la fin de semaine va être marquée par des soldes exclusives sur PlayStation Store, du 27 au 29 juin. Des remises sont aussi valable sur le catalogue de films Sony Pictures Core jusqu'au 12 août. Et comme les cadeaux ne viennent pas seul, ce week-end également, le multijoueur est gratuit pour tout le monde sur PS5 et PS4, avec ou sans abonnement au PS Plus.

Les abonnés au PS Plus Premium vont même voir l'un de leurs avantages s'enorgueillir de nouveautés. De fait, ils peuvent profiter d'essai gratuit de 2 heures sur des jeux récents. Deux nouveaux titres viennent s'ajouter à liste : WWE 2K25 dès aujourd'hui, mercredi 25 juin, et Monster Hunter Wilds, dès le lundi 30 juin 2025.

Enfin, pour conclure ces annonces en beauté, Sony lève le voile sur les nouveaux PlayStation Tournaments ! À partir du samedi 28 juin, vous pourrez participer à la PS Plus 15th Anniversary Cup. Vous pourrez ainsi affronter les autres joueuses et joueurs sur des titres iconiques comme EA FC 25, Tekken 8 ou NBA 2K25. Maintenant, il ne tient plus qu'à vous de profiter des fefstivités !