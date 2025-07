Les jeux PS Plus Extra et Premium de juillet 2025 se sont dévoilés un peu plus tôt qu’on ne le pensait. On peut le dire, Sony ne s’est pas moqué de ses abonnés ce mois-ci, qui marque le 15ème anniversaire de son service. Après Diablo 4 pour tous les membres, ceux qui ont souscrit aux dernières formules peuvent découvrir dès maintenant Cyberpunk 2077. Rien que ça ! Pour autant, certains joueurs n’ont d’yeux que pour les jeux service favoris et Sony ne les oublie pas pour autant, eux qui doivent majoritairement prendre un abonnement pour jouer en ligne. Tous les mois, la firme japonaise ajoute des packs et des cadeaux exclusifs, tous étant déployés au compte-goutte au fil des semaines. Voici donc tous les contenus gratuits disponibles en juillet 2025 avec votre le PS Plus.

Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en juillet 2025

À l'instar d'autres services du même type, l’ensemble des membres du PlayStation Plus peuvent profiter d’une poignée d’avantages supplémentaires dans le cadre de leur abonnement. Ils prennent la forme de packs aux contenus souvent généreux, parfaits pour progresser plus rapidement ou se la péter avec de nouveaux cosmétiques. Et le meilleur dans tout ça ? Ils sont entièrement gratuits pour tous les abonnés. Le mois de juillet 2025 ne fera pas exception à la règle, et on vous a dressé la liste des contenus gratuits disponibles avec le PS Plus ce mois-ci. Petite piqûre de rappel habituelle : certains seront prochainement supprimés, alors foncez les récupérer s’ils vous intéressent.

Les nouveaux contenus gratuits PS Plus de juillet 2025

NARAKA BLADEPOINT : le cadeau de la saison 17 contient l’accessoire Porcelaine de Fleur qi n, deux cadeaux de coffre de saison, trois cadeaux de membre (pour obtenir le Trésor immortel *3), un cadeau de carte d'essai S17, 10 Bonus d'EXP et 10 Bonus de trésor. C’est encore une fois mastoc, et vous avez jusqu’au 10 octobre 2025 pour le récupérer.

Rainbow Six Siege : R6 fait peau neuve et les abonnés PS Plus peuvent récupérer du contenu gratuit pour l'occasion. Ce pack comprend des cosmétiques exclusifs et un booster de Renommée de sept jours. Attention, il n'est disponible que lors de la saison en cours, donc ne tardez pas à le réclamer.

Bleach Brave Souls : tous les mois, les inconditionnels de Bleach Brave Souls ont le droit à leur pack leur permettant de progresser un peu plus vite dans le jeu. Celui de juillet contient alors un ticket de loterie pour un personnage 5 étoiles, un ticket à accessoires de 5 étoiles et 50 soul tickets. Ce pack est à réclamer avant le 1 er août 2025 grâce à votre abonnement PS Plus.

R6 fait peau neuve et les abonnés PS Plus peuvent récupérer du contenu gratuit pour l’occasion. Ce pack comprend des cosmétiques exclusifs et un booster de Renommée de sept jours. Attention, il n’est disponible que lors de la saison en cours, donc ne tardez pas à le réclamer. Bleach Brave Souls : tous les mois, les inconditionnels de Bleach Brave Souls ont le droit à leur pack leur permettant de progresser un peu plus vite dans le jeu. Celui de juillet contient alors un ticket de loterie pour un personnage 5 étoiles, un ticket à accessoires de 5 étoiles et 50 soul tickets. Ce pack est à réclamer avant le 1 er août 2025 grâce à votre abonnement PS Plus.

World of Tanks : ce pack Modern Armor – Éclaireur dévastateur contient tout ce qu'il faut pour vous donner un coup de pouce lors de vos escarmouches. Il comprend donc le M22, un char léger à tir rapide et à grande vitesse. Ce cadeau contient également 6 boosts d'EXP. du chef de char x8, 6 Boosts d'EXP. du véhicule x4 et 6 Boosts de pièces d'argent x1,5.

: ce pack Modern Armor – Éclaireur dévastateur contient tout ce qu’il faut pour vous donner un coup de pouce lors de vos escarmouches. Il comprend donc le M22, un char léger à tir rapide et à grande vitesse. Ce cadeau contient également 6 boosts d'EXP. du chef de char x8, 6 Boosts d'EXP. du véhicule x4 et 6 Boosts de pièces d'argent x1,5. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : tous les trimestres, les duellistes peuvent mettre la main sur leur pack PS Plus exclusif. Comme à chaque fois, il contient un pack de 50 tickets pour vous aider dans votre collecte de cartes. Vous aurez jusqu'au 1 er octobre 2025 pour le récupérer.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : tous les trimestres, les duellistes peuvent mettre la main sur leur pack PS Plus exclusif. Comme à chaque fois, il contient un pack de 50 tickets pour vous aider dans votre collecte de cartes. Vous aurez jusqu'au 1 er octobre 2025 pour le récupérer.

VALORANT : les abonnés au PlayStation Plus adeptes de Valorant ont encore le droit à un pack avec quelques cosmétiques. Il comprend 2 portes-bonheur Prélude au chaos, une carte de joueur Carte de joueur Kohaku & Matsuba, 2 graffitis (Impérial et ChronoVoid) et surtout 10 précieux Radianite Points.

Exemple de contenu gratuit disponible avec le PS Plus ©Gameblog

Les contenus encore disponibles

PUBG : c’est un nom que l’on revoit souvent parmi les packs de contenus gratuits PS Plus. Celui-ci contient 5 coffres du chasseur, 5 clés et 80 coupons de contrebande. Il est à récupérer avant le 14 août 2025 .

PUBG : c'est un nom que l'on revoit souvent parmi les packs de contenus gratuits PS Plus. Celui-ci contient 5 coffres du chasseur, 5 clés et 80 coupons de contrebande. Il est à récupérer avant le 14 août 2025.

Overwatch 2 : les abonnés PS Plus adeptes du hero shooter sont régulièrement gâtés. Piqûre de rappel pour ceux qui seraient passés à côté. Ce bundle contient la skin Ana Sniper ainsi que 5 sauts de rang pour le passe de combat. Vous avez jusqu'au 21 juillet 2025 pour le récupérer.

Warframe : le pack d'Incursion Infestée exclusif aux membres du PS Plus comprend le fusil Hema infectieux, Syandana Mucusk, Hema, le Drone Domestik Carrion, la Palette de Couleurs Infestées et 170 Platinum.

THE FINALS : le pack Wireframe Wrecker comprend 6 skins d'arme variées, ainsi qu'une breloque.

: le pack d'Incursion Infestée exclusif aux membres du PS Plus comprend le fusil Hema infectieux, Syandana Mucusk, Hema, le Drone Domestik Carrion, la Palette de Couleurs Infestées et 170 Platinum. THE FINALS : le pack Wireframe Wrecker comprend 6 skins d’arme variées, ainsi qu’une breloque.

: le pack Wireframe Wrecker comprend 6 skins d’arme variées, ainsi qu’une breloque. Tower of Fantasy : les habitués ne seront là encore pas surpris d’avoir le pack gratuit exclusif aux abonnés PS Plus. Il contient cette fois 150 cristaux obscurs, 6 cristaux, 10 pack de données matricielles II et enfin 10 batteries d’arme II. Ne tardez pas trop car vous avez jusqu’au 27 juillet 2025 pour le réclamer .

Tower of Fantasy : les habitués ne seront là encore pas surpris d'avoir le pack gratuit exclusif aux abonnés PS Plus. Il contient cette fois 150 cristaux obscurs, 6 cristaux, 10 pack de données matricielles II et enfin 10 batteries d'arme II. Ne tardez pas trop car vous avez jusqu'au 27 juillet 2025 pour le réclamer.

eFootball : le concurrent d'EA FC offre régulièrement du contenu gratuit aux membres du PS Plus. Il contient 300 pièces in-game et 23 programmes d'entraînement 4 000 Exp. Vous avez jusqu'au 2 septembre 2025.

Source : PS Store