Quelques jours après le lancement du PS Plus Premium et des offres inédites en France, on connaît déjà les prochains jeux gratuits offerts le mois prochain.

Le PS Plus a peut-être subi quelques changements avec les nouvelles formules il y a quelques jours en Europe, mais les bonnes vieilles habitudes ne changent pas. Quelques jours avant leur officialisation, les jeux gratuits du PS+ Essential se dévoilent à l’avance.

Les jeux PS Plus de juillet 2022 déjà dévoilés ?

Que celles et ceux étant restés à la formule classique du PS Plus se rassurent. Sony n'a semble-t-il nullement l'intention de diminuer la qualité des jeux offerts mensuellement. Pour le premier mois officiel avec les nouvelles offres, l’éditeur japonais continue de gâter les joueurs. Le leaker Billbil-Kun récidive et dévoile à l’avance la sélection de juillet 2022, qui sera un excellent cru. Entre une licence iconique de PlayStation et un jeu qui surfe sur le succès de The Quarry, les joueurs PS4 et PS5 vont être servis

Du 5 juillet au 2 août 2022 à 11h (heure française), les abonnés au PS Plus Essential et aux formules supérieures pourront récupérer :

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

The Dark Pictures Man Of Medan

Arcadegeddon

A noter que seul The Dark Pictures Man Of Medan est inclus d’office dans les PS Plus Premium & Extra. Ils auront donc au moins deux jeux inédits à se mettre sous la dent. Comme d’habitude, si la réputation du leaker n’est plus à faire on attendra une confirmation officielle. On peut néanmoins déjà considérer la liste comme acquise. Que pensez-vous de cette sélection ?