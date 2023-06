Chaque mois, le PS Plus offre de nouveaux jeux à tous ses abonnés, et ceux du mois précédent sont ainsi retirés. Il faut donc faire vite pour en profiter ou, au moins, mettre la main dessus avant la fin.

C'est désormais devenu une norme pour tous les services à abonnement du marché, peu importe la plateforme, des jeux sont régulièrement offerts aux utilisateurs. Nintendo, Microsoft et Sony sont les rois dans ce domaine. Sur PlayStation, chaque mois est synonyme de nouveaux titres à récupérer sans aucun frais supplémentaire pour les abonnés aux PS Plus. Et ce, peu importe la formule. Mais il arrive parfois que l'on oublie et que l'on passe à côté.

Recupérez vos jeux PS Plus de mai avant qu'ils ne partent

C'est bien pour cela que l'on vient faire une petite piqûre de rappel. Si vous n'avez pas encore mis la main sur les jeux du PS Plus de mai 2023, c'est le moment ou jamais. Dès le 6 juin prochain, ces derniers disparaîtront pour laisser place aux jeux du PS Plus de juin 2023. Un mois d'ailleurs plutôt sympathique.

Si vous comptez donc récupérer le jeu de course automobile Grid Legends, le jeu multijoueur ultra sanglant qu'est Chivalry 2 et la bouffée de fraîcheur Descenders, c'est le moment ou jamais ! Pas la peine de les lancer ou de les installer puisqu'il suffit de les ajouter à sa bibliothèque en se rendant sur leur fiche de jeu. Vous pourrez ainsi les retrouver dans votre collection de jeux à tout moment ou dans l'onglet des jeux PlayStation Plus. Notez toutefois que ces titres vous seront accessibles uniquement si vous êtes abonnés à l'une des formules du PS Plus. Sans abonnement, les jeux sont verrouillés, mais conservés dans la bibliothèque.

Trois jeux PS5 & PS4 plutôt sympas en plus

Grid Legends est le dernier-né de la franchise de Codemasters. Un jeu de course automobile coincé entre la petite simulation et le jeu d'arcade pur et dur, qui mise beaucoup sur sa campagne narrative. Cette dernière est d'ailleurs jouée par de vrais acteurs et mise sur des séquences en Live Action pour tenter d'immerger le joueur. Au-delà de ça, le titre propose plusieurs dizaines de véhicules et circuits sous licence, différents modes de jeu et tout un tas de défis à réaliser. Ce n'est pas Gran Turismo 7, mais ça reste une alternative plutôt sympathique.

Chivalry 2, de son côté, est un jeu multijoueur chevaleresque et ultra brutal. Dans d'immenses champs de bataille, plusieurs dizaines de joueurs s'affrontent dans des combats viscéraux et très sanglants. Peu importe votre façon de jouer, vous trouverez une classe qui vous plaira. Grande épée, épée longue et bouclier ou encore l'arc… à vous de voir. Jubilatoire, Chivalry 2 saura vous faire passer quelques soirées sympas avec des potes.

Enfin, Descenders est un jeu d'arcade un poil exigeant qui nous demande tout simplement de descendre des pistes plus ou moins difficiles. Environnements variés, gameplay facile à prendre en main, addictif mais aussi relativement exigeant... Descenders est excellent. Le genre de jeu que l'on ne voit pas venir et qui nous absorbe plusieurs dizaines d'heures de jeu discrètement.