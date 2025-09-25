Les jeux du PS Plus Essential d'octobre 2025 ont été annoncé et il y a du très lourd. De plus, d'autres surprises ont aussi été dévoilées. Là aussi c'est ça va faire plaisir à des milliers de joueurs.

Le PS Plus offre chaque mois quelques jeux à ses abonnés et en ajoute également plusieurs à ses différents catalogues. Très souvent, les joueurs se plaignent du manque de générosité de l’offre qui a parfois tendance à proposer des jeux jugés pas à la hauteur. Mais il arrive parfois que ce soit du très lourd, comme pour le mois d’octobre 2025.

Un belle surprise arrive dans le PlayStation Plus Extra dans quelques jours

Les abonnés au PS Plus vont être aux anges dans les prochains jours et semaines puisque d'énormes licences sont attendues, dont Alan Wake, The Last of Us et Tomb Raider. Chaque formule aura le droit à son gros jeu et il y en aura clairement pour tous les goûts. Ça commencera dans quelques jours seulement avec l’arrivée de The Last of Us Part 2 Remastered dans le catalogue PS Plus Extra. Le jeu débarquera à l’occasion du The Last of Us Day le 26 septembre prochain.

The Last of Us Part 2 Remastered - 26 septembre

PS Plus d’octobre 2025 avec deux grosses pépites

Les abonnés au PS Plus Essential et aux formules supérieures pourront mettre la main sur trois jeux complètement différents, dont deux pépites.

Pour le mois d’octobre 2025, vous pourrez donc retrouver l’excellent Alan Wake 2, vainqueur de nombreux prix, qui a marqué l’année 2023. Un jeu qui mêle habilement thriller horrifique et prouesse artistique pour offrir une expérience difficile à oublier. Très différent, mais non moins marquant, la pépite indé Cocoon fera elle aussi partie des jeux offerts au PS Plus d’octobre 2025 aux côtés du déjanté Goat Simulator 3. Si ce dernier ne fera peut-être pas le bonheur de tous les joueurs, difficile de bouder les deux autres jeux de la sélection. Tous ces jeux seront disponible dès le 7 octobre prochain.

Alan Wake 2

Goat Simulator 3

Cocoon

Des jeux du PlayStation Plus Premium annoncé, que des licences cultes

Le PS Plus Extra et Premium proposeront eux aussi plusieurs jeux dans les prochaines semaines, et là aussi il va y avoir du très lourd, puisqu’on attend notamment de très grands classiques comme Tekken 3, véritable monument du jeu de combat sur PS1, ou encore Soul Calibur 3, lui aussi extrêmement populaire auprès des fans de baston. Malheureusement, on ne sait pas encore quand sortiront ces deux jeux, mais Sony affirme qu’ils seront disponibles dans le catalogue classique avant la fin de l’année.

Enfin, Lara Croft confirme son retour avec l’excellent Tomb Raider Anniversary qui arrivera lui aussi très prochainement. Là encore, pas de date de sortie précise à se mettre sous la dent si ce n’est que ça arrivera avant la fin de l’année également.