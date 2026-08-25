Le PS Plus dévoile ses jeux gratuits du mois de septembre 2026 en avance et complètement malgré lui. La sélection a leaké, découvrez ce qui vous attend.

À la veille de l'annonce qui intéresse tous les abonnés au PS Plus, la liste des jeux gratuits du mois de septembre 2026 a leaké. Trois nouveaux cadeaux seront ainsi à retrouver d'ici à une semaine, parmi lesquelles un épisode de la célèbre licence Sniper Elite. Découvrez la liste complète et profites-en pour récupérer les titres du mois en cours tant qu'il est encore temps.

Quels seraient les jeux gratuits du PS Plus en septembre 2026 ?

Une fois encore, nos confrères de Dealabs ont vendu la mèche concernant les jeux gratuits du PS Plus à venir. On découvre ainsi les trois nouveaux jeux qui seront offerts en septembre 2026 dès le paliers Essential de votre abonnement PlayStation :

Chained Echoes | PS4, rétrocompatible PS5

| PS4, rétrocompatible PS5 Sniper Elite Resistance | PS4 & PS5

| PS4 & PS5 Wobbly Life | PS4 & PS5

Grâce aux jeux gratuits du PS Plus, vous allez donc pouvoir goûter à des expériences très différentes. D'abord, vous aurez droit à Chained Echoes, un JRPG narratif. Si vous cherchez plutôt à vous éclatez en multi, alors Wobbly Life devrait vous satisfaire. Enfin, le dernier jeu offert n'est autre que Sniper Elite Resistance, sixième volet du TPS de Rebellion Developments sorti pas plus tard qu'en janvier 2025.

Quand seront disponibles les jeux gratuits de septembre ?

Les jeux gratuits du PS Plus mensuels sont toujours annoncés le dernier mercredi du mois pour le suivant. On découvre ainsi les titres cadeaux à récupérer quel que soit son palier d'abonnement dès le mardi suivant. Cela veut dire que Sniper Elite Resistance, Chained Chaos et Wobbly Life seront disponibles le 1er septembre 2026, dès 10 heures du matin. Vous aurez ensuite jusqu'au 6 octobre au plus tard pour les ajouter à votre bibliothèque.

Récupérez les jeux gratuits du mois avant que les nouveaux arrivent

En attendant l'officialisation des jeux gratuits de septembre dans le PS Plus, vous avez encore quelques jours pour récupérer ceux d'août. Vous avez jusqu'à mardi matin, 9h59 dernier délai, pour les ajouter à votre bibliothèque et ainsi pouvoir continuer à y jouer tant que vous avez un abonnement PlayStation :

Big Walk | PS5

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4

Signalis | PS4