À peine le temps de se remettre de la Gamescom 2025 qu'il est déjà temps de se tourner vers la rentrée. Les différents éditeurs ralentissent leur communication avant de la reprendre de plus belle à l'occasion du Tokyo Game Show, qui se tiendra du 25 au 28 septembre 2025. PlayStation prévoit d'y faire des annonces, notamment autour de Ghost of Yotei et Marvel Tokon Fighting Souls, qui seront tous deux jouables sur le salon japonais. Ce n’est là qu’un avant-goût, car l’éditeur promet des surprises. Selon la rumeur, il préparerait un important State of Play en amont de l’événement, comme il en a l’habitude. D'ici là, tous les abonnés au PlayStation Plus pourront profiter de leur trio mensuel. Réglé comme une montre, Sony vient de dévoiler les trois jeux gratuits PS Plus de septembre 2025.

Voici les jeux gratuits du PS Plus de septembre 2025

C'est le rendez-vous incontournable du mercredi après-midi précédant le premier mardi du mois. Si cela peut sembler compliqué, les habitués savent que c’est à cette date que PlayStation communique la liste des nouveaux jeux gratuits offerts à tous les abonnés au PS Plus. Peu importe la formule souscrite, les membres du service peuvent récupérer trois productions variées chaque mois, qu'ils conservent à vie et auxquelles ils ont accès tant qu’un abonnement est actif. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour mettre la main sur la sélection précédente. Dernière chance donc pour récupérer le très bon souls-like Lies of P, l’incontournable jeu de survie Day Z et My Hero One’s Justice 2. Ils seront en effet bientôt remplacés par les trois jeux gratuits du PS Plus de septembre 2025, qui seront donc :

Psychonauts 2

Stardew Valley

Viewfinder

Pas une seule fausse note avec ce trio du PS Plus de septembre 2025. Entre l'incontournable Stardew Valley, qui a démocratisé tout un genre, l'excellent Viewfiender, un jeu de puzzle comme en on en fait rarement, le tout aussi bon Psychonauts 2, les membres du PlayStation Plus vont être gâtés.

Quand les jeux du PlayStation Plus de septembre 2025 seront disponibles ?

Ces trois nouveaux jeux gratuits du PS Plus de septembre 2025 seront ainsi disponibles du 2 septembre au 7 octobre 2025 aux alentours de 11h. On rappelle une fois de plus qu’une fois ajoutés dans votre bibliothèque avant la date butoir ils sont conservés. Et si vous deviez faire une pause dans votre abonnement, pas de panique ils seront à nouveau activés une fois qu’il sera de nouveau actif. Quant aux ajouts du PS Plus Extra et Premium de septembre 2025, il faudra patienter à la mi-septembre avant de découvrir leur identité. Les nouveaux arrivants devraient cependant être déployés le 16 septembre 2025, avec une annonce prévue la semaine précédente.

Source : PS Blog