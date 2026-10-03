Alors que PlayStation continue d’essuyer de vives critiques des joueurs depuis l’annonce de la fin des disques, prévue pour 2028, nombreux sont ceux loin de la polémique et qui ont conservé leur abonnement PS Plus. Et depuis le temps, ils connaissent par coeur la routine du service. D’abord, PlayStation déploie un trio de jeux gratuits, dans le cadre de leur abonnement, qui restent ensuite confortablement dans leurs bibliothèques où ils y restent aussi longtemps que le compte PSN existe. Seule condition pour les lancer, avoir un abonnement actif, peu importe si vous avez fait une pause. Mais pour en profiter, il faut impérativement les réclamer dans les temps. Justement, PlayStation fera sa rotation mensuelle le mois prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour récupérer les quatre jeux gratuits du PS Plus de septembre 2026, d’une valeur cumulée de presque 180€.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de septembre 2026

Le quatuor du mois dernier attend donc toujours les retardataires. Ces derniers mois ont été ponctués par des sélections jugées plus faibles par les abonnés au regard à la fois des augmentations de prix successives et du climat entre la communauté et PlayStation. Les abonnés sont plus pointilleux que jamais, mais un titre offert reste un titre offert. Vous avez ainsi jusqu’au mardi 6 octobre 2026 avant 11h pour réclamer les quatre jeux gratuits donnés à tous les membres du PS Plus en septembre 2026. Pour mémoire, ce quatuor se compose du jeu de tir et d’infiltration Sniper Elite: Resistance, de la référence de la simulation de baseball MLB The Show 26, du très bon RPG Chained Echoes, ainsi que Wobbly Life un jeu de plateformes. Voici un rapide récapitulatif des jeux du PS Plus qui redeviendront payants mardi prochain et, à l’inverse, ceux qui seront offerts en octobre 2026.

Quels sont les jeux qui vont redevenir payants ?

Sniper Elite Resistance : jeu de tir qui mélange phases de sniper et infiltration.

: jeu de tir qui mélange phases de sniper et infiltration. MLB The Show 26 : célèbre simulation de baseball.

: célèbre simulation de baseball. Wobbly Life : un jeu de plateforme coloré et jouable en coopération.

: un jeu de plateforme coloré et jouable en coopération. Chained Echoes : un JRPG à l'ancienne qui a fait mouche.

Quels sont les prochains jeux gratuits du PS Plus ?