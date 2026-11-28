Chaque mois, les abonnés au PS Plus peuvent mettre la main sur trois jeux gratuits, ou plus quand Sony se sent généreux, qui sont ensuite conservés. Une fois installés dans leur bibliothèque, ils y restent en effet à vie et restent accessibles à condition qu’un abonnement soit actif. En cas de pause, les titres mensuels les attendront donc bien sagement. Mais encore faut-il les réclamer à temps. Le mardi 1er décembre, PlayStation fera en effet sa rotation mensuelle pour laisser place aux trois jeux gratuits PS Plus de décembre. C’est donc l’heure de votre piqûre de rappel mensuelle : il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur le dernier trio, d’une valeur cumulée de près de 105€.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de novembre 2026

Le trio du mois dernier attend toujours bien sagement les retardataires. Si ces derniers mois ont surtout été marqués par des sélections jugées faibles, dont celle de décembre 2026, on ne pouvait pas en dire autant de celle de novembre. Si sa valeur cumulée est moins élevée que le reste, la qualité elle l’est beaucoup plus. Entre Tomb Raider IV-VI Remastered, qui regroupe trois épisodes indémodables, l’excellent et addictif Monster Train 2 ou encore Dead Island 2, ce serait franchement dommage de passer à côté des jeux gratuits du PS Plus de novembre 2026. Vous avez ainsi jusqu’au mardi 1er décembre 2026 avant 11h pour les réclamer. Voici un rapide récapitulatif des jeux du PS Plus qui redeviendront payants mardi prochain et, à l’inverse, ceux qui seront offerts en décembre 2026.

Dead Island 2 (PS5, PS4) : FPS en monde ouvert et très bon défouloir où vous massacrez des hordes de zombies, seul ou en coop, dans un Los Angeles apocalyptique.

: FPS en monde ouvert et très bon défouloir où vous massacrez des hordes de zombies, seul ou en coop, dans un Los Angeles apocalyptique. Monster Train 2 (PS5) : excellent roguelike de deckbuilding avec une bonne dimension stratégique où vous défendez un train contre plusieurs vagues d’ennemis. Le jeu gratuit PS Plus faire absolument.

: excellent roguelike de deckbuilding avec une bonne dimension stratégique où vous défendez un train contre plusieurs vagues d’ennemis. Le jeu gratuit PS Plus faire absolument. Tomb Raider 4-6 Remastered (PS5, PS4) : compilation remasterisée des trois aventures cultes de Lara Croft (La Révélation finale, Sur les traces de Lara Croft et l‘Ange des ténèbres).

Bande-annonce en anglais.

Les jeux qui vont disparaître

Dead Island 2 (PS5, PS4)

Monster Train 2 (PS5)

Tomb Raider 4-6 Remastered (PS5, PS4)

Les nouveaux PS Plus de décembre 2026