Avec les sorties mensuelles, on oublie souvent les jeux gratuits à récupérer dans le cadre de nos abonnements. Dernière chance donc pour réclamer ceux du PS Plus de novembre 2025.

Dix ans déjà que le PS Plus fonctionne sur ce rythme bien huilé. Chaque mois, Sony fait son petit jeu de chaises musicales avec les jeux gratuits, en offrant de nouveaux jeux gratuits à ses abonnés, tandis que d’autres redeviennent payants. Heureusement, une fois ajoutés à votre bibliothèque, les jeux gratuits du PS Plus Essential restent à vie, tant que vous conservez un abonnement actif. Autrement dit, même si vous mettez temporairement votre souscription en pause, vous retrouverez vos jeux dès que vous reprenez l’abonnement. Dans la matinée du 2 décembre 2025, Sony procédera ainsi à une nouvelle mise à jour du service. Dernier rappel pour les retardataires ou les nouveaux inscrits : il vous reste quelques jours pour ajouter les derniers jeux gratuits du PS Plus à votre compte.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de novembre 2025

Sony prévoit de gâter ses abonnés pour clôturer l’année en beauté. En décembre 2025, le PS Plus proposera cinq jeux gratuits au lieu des trois habituels. Les abonnés auront ainsi l’opportunité de récupérer LEGO Horizon Adventures, le multi Killing Floor 3, l'horrifique The Outlast Trials, l'extraction shooter Synduality Echo of Ada et enfin l’excellent et ultra-addictif Neon White. Un line-up plus garni qu’à l’accoutumée, mais avant que ces nouveautés ne débarquent, vous avez encore quelques jours pour ajouter à votre bibliothèque les jeux PS Plus de novembre 2025 afin de les conserver.

Dernière chance donc pour récupérer l’ancienne sortie day one du PS Plus Extra : Stray. Disparu du catalogue des nouvelles formules du service, le jeu indépendant français est désormais accessible à tous les abonnés. Une petite pépite bordelaise qui vous place dans les patounes d’un chat errant, évoluant dans une ville futuriste peuplée de robots en quête de son foyer. Dans un tout autre genre, mais avec des critiques tout aussi enthousiastes, Totally Accurate Battle Simulator vous propose de vous immerger dans un bac à sable de simulation complètement déjanté, où vous pourrez prendre part à des batailles gigantesques, avec une physique totalement farfelue. Enfin, pour les abonnés PS Plus amateurs de course, EA Sports WRC 24 offre aux fans de rallye plus de 20 sites emblématiques et plus de 200 pistes spéciales à travers le monde.

Les jeux qui deviendront bientôt payants

Vous avez donc jusqu’au mardi 2 décembre 2025 avant 11h pour ajouter ces trois jeux à votre bibliothèque. On rappelle une dernière fois qu’une fois réclamés, ils sont disponibles tant que votre abonnement PS Plus est actif. Voici un petit rappel des jeux sur le départ et de ceux qui arrivent :

Les jeux qui vont disparaître

Stray | PS5

EA Sports WRC 24 | PS5

Totally Accurate Battle Simulator | PS4, PS5

Les nouveaux PS Plus