Depuis dix ans maintenant, les abonnés historiques les plus assidus au PS Plus ont pu récupérer au moins trois jeux gratuits chaque mois. Ces trios sont venus s’installer confortablement dans leur bibliothèque, où ils restent indéfiniment et sont accessibles à tout moment tant que l’abonnement est actif. Autrement dit, si vous devez faire une pause temporaire, vous retrouverez quand même vos titres mensuels, peu importe qu’elle dure un mois ou plusieurs années. Dès le mardi 3 février 2026, Sony effectuera donc sa rotation mensuelle pour laisser place aux jeux gratuits PS Plus de février 2026. Il est donc temps pour nous de vous faire votre piqûre de rappel habituelle. Vous n’avez plus que quelques jours pour mettre la main sur les trois derniers titres offerts, qui cumulent une valeur de près de 160€.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de janvier 2026

L’année a commencé sur une note amère pour de nombreux abonnés. Les jeux de janvier 2026 ont en effet déçu pas mal de membres du PlayStation Plus, qui espéraient une sélection plus musclée pour donner le ton au reste de l’année. D’autant que le service entame une mutation en 2026 en mettant de côté les jeux PS4 pour accompagner la migration des joueurs vers la PS5. Heureusement, Sony va se rattraper dans quelques jours avec les jeux gratuits PS Plus de février 2026, constitués du jeu de combat Undisputed, les excellents titres indépendants Subnautica Below Zero et Ultros, ainsi que Ace Combat 7. Mais avant que ces nouveautés n’arrivent, vous pouvez encore récupérer les trois derniers titres offerts pour les conserver dans votre bibliothèque.

Need for Speed Unbound : jeu de course qui se distingue par sa direction artistique cartoonisée et ses courses nerveuses qui ont fait la réputation de la licence.

: jeu de course qui se distingue par sa direction artistique cartoonisée et ses courses nerveuses qui ont fait la réputation de la licence. Disney Epic Mickey Rebrushed : version remasterisée de l’excellent jeu sorti en 2010. Nostalgie garantie pour les fans de Disney, avec puzzles créatifs et exploration d’un univers charmant, mais parfois retors.

: version remasterisée de l’excellent jeu sorti en 2010. Nostalgie garantie pour les fans de Disney, avec puzzles créatifs et exploration d’un univers charmant, mais parfois retors. Core Keeper : sans doute le meilleur jeu offert avec le PS Plus en janvier 2026. Creusez, luttez contre des créatures, récoltez des ressources et construisez votre base dans ce bac à sable où l’exploration et le craft sont rois.

Vous avez donc jusqu’au mardi 3 février 2026 avant 11h pour ajouter ces trois jeux à votre bibliothèque. On rappelle une dernière fois qu’une fois réclamés, ils sont disponibles tant que votre abonnement PS Plus est actif. Voici un récapitulatif des jeux sortants et de ceux qui arrivent :

Les jeux qui vont disparaître

Need For Speed Unbound | PS5

Disney Epic Mickey: Rebrushed | PS4, PS5

Core Keeper | PS4, PS5

Les nouveaux PS Plus de février 2026

Undisputed | PS5

Subnautica: Below Zero | PS5, PS4

Ultros | PS5, PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

