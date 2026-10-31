En dix ans d’existence, les abonnés historiques du PS Plus ont pu récupérer de nombreux jeux gratuitement dans le cadre de leur abonnement, à raison d’un trio par mois, au minimum. Des titres qui viennent alors confortablement s’installer dans leur bibliothèque, où ils restent disponibles à tout moment, tant qu’un abonnement est actif. En d’autres termes, ces jeux « gratuits » du PS Plus vous attendront sagement, même si vous devez faire une pause, qu'elle dure des mois ou plusieurs années. Mais encore faut-il réclamer lesdites productions dans le temps imparti. Dès le mardi 3 novembre 2026, Sony effectuera donc sa rotation mensuelle pour laisser place aux jeux gratuits du PS Plus de novembre 2026. Il est donc l’heure de votre piqûre de rappel mensuelle. Vous n’avez plus que quelques jours pour mettre la main sur les trois derniers titres offerts, qui cumulent une valeur de près de 160€.

Dernière chance pour les jeux PS Plus d'octobre 2026

GTA 6 ou non, PlayStation poursuit ses habitudes. La firme japonaise a ainsi dévoilé la liste du prochain trio offert à l’ensemble des abonnés, qui s’appuie sur des licences particulièrement appréciées dans leur registre. L'occasion de rappeler aux retardataires qu’il ne reste plus que quelques jours pour mettre la main sur les jeux « gratuits » du PS Plus d’octobre 2026, même si ce n’était pas la meilleure sélection de l’année. On retrouve malgré tout parmi eux le très bon Hunt: Showdown 1896, FPS hardcore avec une communauté solide et une atmosphère horrifique excellente. Pour les deux autres, ce sera avant tout une affaire de goûts et d’affinités. F1 25 reste le ténor incontesté de la simulation de cette discipline, quand Earth Defense Force: World Brothers 2 s’adresse surtout aux amateurs d’expériences WTF.

Bande-annonce en anglais d'Hunt Showdown, toujours gratuit avec le PS Plus.

Quels sont les jeux qui vont redevenir payants ?

F1 25 | PS5 : dernier volet de la licence de simulation de course incontournable.

: dernier volet de la licence de simulation de course incontournable. Hunt: Showdown 1896 | PS5 : FPS hardcore avec de l'extraction shooter et survie avec une excellente atmosphère horrifique.

: FPS hardcore avec de l'extraction shooter et survie avec une excellente atmosphère horrifique. Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4 : spin-off de l'une des séries les plus WTF du jeu dans laquelle vous défendez la Terre de tout type de menace. Un bon défouloir.

Quels sont les prochains jeux gratuits du PS Plus ?