C’est le grand jour pour les abonnés au PS Plus. Comme à chaque début de mois, l’heure est venue pour PlayStation de renouveler la gamme de jeux gratuits proposés dans son service, qui fait donc officiellement ses adieux à Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life et Chained Echoes au profit de nouvelles arrivées. Et celles-ci ne feront peut-être pas l’unanimité au sein de la communauté, mais elles pourraient tout de même trouver leur public. On parle alors de :

F1 25 | PS5

Hunt: Showdown 1896 | PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4

Les jeux PS Plus gratuits d’octobre 2026 sont disponibles

Oui, après un mois de septembre 2026 particulièrement généreux pour les abonnés au PS Plus, qui avaient exceptionnellement pu profiter d’un quatrième jeu offert, PlayStation revient dans les clous habituels avec trois jeux gratuits pour octobre 2026, dont un seul disponible sur PS4. Et parce qu’il ne peut pas y en avoir que pour les blockbusters et les franchises les plus populaires en permanence, le PS Plus met cette fois-ci à l’honneur des jeux d’un genre assez différent.

Faites vrombir les moteurs avec F1 25

Tandis que Gran Turismo 7 se prépare pour l’arrivée d’une grosse mise à jour le 15 octobre prochain, le PS Plus met lui aussi à l’honneur la course automobile avec F1 25, jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2025. Doté de plusieurs modes solo tels que Carrière et My Team 2.0, ou encore d’un nouveau mode multijoueur baptisé F1 World, il s’imposera ainsi comme le choix privilégié du mois pour tous les amateurs de jeux de voitures.

Exprimez vos talents de chasseur dans Hunt: Showdown 1896

Disponible depuis plusieurs années maintenant, Hunt: Showdown 1896 invite désormais les abonnés PS Plus à rejoindre l’aventure dans cet extraction shooter décrit comme « aussi impitoyable qu’addictif ». Que vous jouiez seul ou entre amis, votre objectif sera simple : réussir à récupérer votre prime en évitant de mourir sous les coups des monstrueuses créatures qui rôdent, mais aussi des autres chasseurs sans pitié.

Battez vous pour la Terre dans Earth Defense Force: World Brothers 2

Enfin, Earth Defense Force: World Brothers 2 vient conclure cette nouvelle sélection de jeux gratuits pour les abonnés au PS Plus en leur offrant un jeu d’action pas comme les autres, où la Terre carrée est attaquée par des ennemis géants. Après avoir recruté une équipe de choc et sélectionné vos différents équipements, il ne vous reste alors plus qu’à partir au combat pour affronter les nombreux dangers qui vous guettent, que ce soit seul ou jusqu’à quatre joueurs.

Jusqu’à quand puis-je récupérer les jeux PS Plus gratuits d’octobre 2026 ?

Comme d’habitude, n’oubliez pas que les jeux offerts dans le cadre de l’abonnement PS Plus ne sont disponibles que pour une durée limitée. En l’occurrence ici, vous n’aurez que jusqu’au 2 novembre 2026 pour en profiter. Pour vous assurer de ne pas manquer le coche, pensez donc à ajouter les titres qui vous intéressent à votre bibliothèque dès que possible, de sorte à pouvoir continuer à en profiter même une fois la date passée. À condition, bien sûr, de disposer d’un abonnement actif au PS Plus, ce qui reste une condition sine qua non.

Source : PlayStation