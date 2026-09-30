Réglé comme une horloge, PlayStation a dévoilé la liste des trois jeux gratuits offerts à tous les abonnés PS Plus en octobre 2026. Une sélection forte en ce mois chargé ?

Le mois d’octobre sera particulièrement chargé pour tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme de prédilection. Afin d’éviter le mastodonte GTA 6, les éditeurs ont préféré s’engouffrer dans l’embouteillage des sorties de septembre et d’octobre. Entre Call of Duty Modern Warfare 4, Star Wars: Galactic Racer, le DLC de Crimson Desert ou même Final Fantasy Resonance, le mois s’annonce particulièrement chargé. Mais budget réduit oblige, de nombreux joueurs vont devoir faire des choix et attendre des baisses de prix. Les abonnés PlayStation Plus pourront d’ailleurs passer le temps avec leurs titres mensuels. Quels sont justement les jeux gratuits du PS Plus d’octobre 2026 ? L’éditeur les a officiellement dévoilés.

La liste des jeux gratuits du PS Plus en octobre 2026

Pendant que les joueurs scandent « No Disc, No Buy » dès que l’occasion se présente, Sony poursuit sa communication habituelle. A l’exception du CES, que le constructeur manquera pour la première fois en 30 ans, laissant échapper tout espoir d’une quelconque annonce autour de la PS6. De son côté, PlayStation poursuit sa routine avec aujourd’hui l’annonce des trois jeux gratuits du PS Plus en octobre 2026. Voici quels seront ceux offerts à l’ensemble des abonnés le mois prochain.

F1 25 | PS5

Hunt: Showdown 1896 | PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4

Quand seront disponibles les jeux gratuits du PlayStation Plus d'octobre 2026 ?

Les trois jeux gratuits du PS Plus Essential d’octobre 2026 seront ainsi disponibles à partir du 6 octobre 2026 aux alentours de 11h, et pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu’au 3 novembre 2026. Rappelons également que c’est à cette même date que les titres offerts en septembre disparaîtront et redeviendront définitivement payants s’ils n’ont pas été réclamés à temps. Derniers jours, donc, pour mettre la main sur :

Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4

MLB The Show 26 | PS5

Wobbly Life | PS5, PS4

Chained Echoes | PS4

Source : PSBlog