Trois immanquables. L'abonnement au PS Plus offre de nombreux avantages. Parmi eux, il y a bien sûr l'accès aux fonctionnalités en ligne pour une bonne quantité de titres, en particulier les exclusivités. Cependant, beaucoup y voient surtout de l'intérêt dans ses jeux gratuits, notamment mensuellement. Mais il faut bien penser à les récupérer dans les temps pour en profiter. Les prochains arrivent très bientôt, c'est donc le moment où jamais.

Trois jeux gratuits à récupérer absolument grâce au PS Plus

Chaque mois, tous les abonnés au PS Plus de la formule Essential à Premium peuvent récupérer plusieurs jeux gratuits. Ceux-ci leur sont ensuite accessibles tant qu'ils ont toujours une souscription au service de Sony. C'est une belle occasion de découvrir de nouveaux titres régulièrement. Mardi prochain, ce sont trois nouveaux titres qui seront offerts pour novembre. Dès lors, ceux d'octobre ne pourront pas être récupérés, c'est pourquoi il faut se dépêcher pour ne pas passer à côté.

Pour faire court, il ne vous reste plus que trois jours pour récupérer les jeux gratuits d'octobre 2025 via le PS Plus. Or, il serait vraiment dommage de les manquer compte tenu de leur qualité. Ajoutez donc sans attendre Alan Wake 2, multiplement récompensé, Goat Simulator 3, toujours aussi iconique, et Cocoon, une pépite indé qui vaut le détour.

Alan Wake 2, un des meilleurs jeux de 2023 offerts dans le PS Plus

Treize ans après le premier épisode, le romancier qui donne son nom à Alan Wake 2 fait face à une nouvelle affaire pleine de mystère. Remedy Entertainment poursuit son exploration d'un univers qui se remplit de plus en plus, comptant maintenant dans ses rangs Control et FBC Firebreak. Mais le retour du protagoniste avec qui tout a commencé marque un véritable renouveau à la franchise. Le studio livre ici une mise en scène de haute volée dans laquelle deux réalités se mêlent, entre cauchemar et enquête paranormale. Récompensé par trois fois aux Game Awards 2023, c'est clairement l'un des meilleurs jeux gratuits offerts sur PS5 via le PS Plus cette année.

Goat Simulator 3, un cadeau hilarant dans le PS Plus

Les connaisseurs le savent, c'est le chaos qui prime dans Goat Simulator 3. Ce nouvel opus remet Pilgor sur le devant de la scène, accompagnée d'une belle bande de chèvres machiavéliques prêtes à semer le trouble partout où elles passent. Lancez-vous dans ce grand bac à sable absurde en solo ou bien faites un carnage en coopération via le mode multi local et en ligne. Vous pouvez même vous affronter dans des mini-jeux. Si vous ne l'avez pas déjà récupéré, c'est une drôlerie parmi les jeux gratuits du PS Plus qui manque clairement à votre ludothèque PS4 ou PS5.

Cocoon, le jeu gratuit indé à ne pas louper

Pour conclure cette sélection de jeux gratuits du mois, le PS Plus vous offre un jeu indé aussi reposant qu'ingénieux, le bien nommé Cocoon. En même temps, on retrouve à la réalisation Jeppe Carlsen, qui était responsable du gameplay sur Limbo et Inside. Mais cette fois, exit les univers sombres et anxiogènes. Ce nouveau titre sorti en 2023 allie l'aventure et réflexion dans des décors extraterrestres en ruines. Vous devez y diriger une orbe en comprenant les mécaniques qui permettent de trouver votre chemin, tout en exploitant les capcités de votre “personnage”. Très instinctif, c'est un titre qui mérite qu'on s'y intéresse, d'autant plus qu'il est jouable sur PS4 et PS5.