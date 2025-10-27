Ça recommence ! L’un des jeux gratuits du PlayStation Plus de novembre 2025 se voit dévoilé à l’avance suite à un premier leak. Un titre qui a fait sensation et qui ne manque pas de mordant.

Le mois d’octobre n’aura finalement pas provoqué de frisson d’effroi chez les abonnés du PS Plus. Au contraire, Sony n’a pratiquement misé que sur des sucreries pour l’ensemble des membres de son service. La formule Essential a en effet offert trois excellents jeux dans leur genre, tandis que le PlayStation Plus Extra et Premium proposaient tout ce qu’il fallait pour passer une bonne soirée d’Halloween. La question qui brûle toutes les lèvres est alors la suivante : est-ce qu’il en sera de même le mois prochain ? Premier élément de réponse, puisque l’un des jeux gratuits du PS Plus de novembre 2025 a leaké.

Premier leak pour le PS Plus de novembre 2025

Cela faisait un sacré moment que le service de Sony était épargné par les fuites en tout genre, mais il semblerait que cela reprenne de plus belle. Le datamineur Billbil-Kun semble en effet bien décidé à dévoiler à l’avance certains des jeux du PS Plus avant leurs annonces officielles. Après avoir révélé une partie du line-up des formules Extra et Premium plus tôt dans le mois, le leaker récidive en nous dévoilant cette fois la tête d’affiche du PS Plus Essential de novembre 2025. Un jeu gratuit qui ne sera pas étranger aux abonnés, puisqu’il s’agit d’une ancienne exclusivité PS5 arrivée day one dans le catalogue des autres formules.

Le plus félin des jeux, Stray, serait donc l’un des trois jeux gratuits du PS Plus de novembre 2025, selon les informations de Billbil-Kun. Pour rappel, cette pépite française vous met dans les patounes d’un petit chat roux errant dans une ville futuriste peuplée de robots, à la recherche de son foyer. Ce jeu indépendant, qui met à l’honneur l’exploration, la plateforme et les puzzles, avait été l’une des sensations de l’été 2022 et avait reçu un accueil ronronnant de la presse comme des joueurs. Tous les abonnés du PS Plus étant passés à côté devraient donc être en mesure de découvrir ce jeu français dès le mois prochain.

Les jeux gratuits du PS Plus de novembre 2025 devraient officiellement être annoncés ce mercredi 29 octobre 2025 en fin d’après-midi. Ils seront ensuite disponibles pour l’ensemble des membres du service à compter du 4 novembre 2025, aux alentours de 11 h. D’ici là, les retardataires ont encore quelques jours pour mettre la main sur les derniers titres offerts : Alan Wake 2, Cocoon et Goat Simulator 3.

Source : Billbil-Kun