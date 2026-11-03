Le PS Plus vous offre trois jeux gratuits en novembre 2026 avec votre abonnement Essential, Extra ou Premium. Ce mois-ci, Sony mise sur des titres de renom pour vous faire plaisir. Dans le lot, vous pouvez ainsi profiter du dernier Dead Island et d'une compilation Tomb Raider sortie pas plus tard qu'en 2025. À cela ajoutez un deckbuilder roguelite très bien noté. C'est le bon moment pour faire des découvertes.

Quels sont les jeux gratuits dispo en novembre 2026 avec le PS Plus ?

Non, il n'y aura pas de GTA 6 en ce mois de novembre 2026. Le PS Plus vous permet d'ajouter 3 nouveaux jeux gratuits (ou 5 si on pense qu'il y a une compilation dans le lot) à votre bibliothèque sans surcoût dans votre abonnement, et ce, quel que soit votre palier. Non seulement la sélection en propose pour tous les goûts, mais vous allez autant pouvoir redécouvrir des jeux cultes ou prendre part à des batailles d'envergure :

Dead Island 2 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Monster Train 2 (PS5)

Tomb Raider 4-6 Remastered (PS5, PS4)

© PlayStation

Dead Island 2, le jeu de zombie à découvrir après Halloween

Les jeux gratuits du PS Plus font durer le plaisir d'Halloween en novembre 2026 avec Dead Island 2. L'action-RPG de Dambuster Studios vous transporte à Los Angeles, tombée aux mains des zombies. Choisissez votre personnage selon ses aptitudes et traversez les quartiers emblématiques de la ville pour terrasser les morts-vivants avec les armes qui vous passent sous la main. Usez également de votre ingéniosité pour améliorer votre arsenal et lui procurer des effets bien sympa, comme électriser les ennemis, les enflammer ou même les empoisonner. Et si vous êtes plutôt un joueur multi, ça tombe bien car vous pouvez vous lancer dans la mêlée en ligne jusqu'à 3.

Monster Train 2, un deckbuilder gratuit avec le PS Plus Essential

Le PS Plus surfe sur la tendance des deckbuilder roguelite avec le jeux gratuits Monster Train 2. Développé par Shiny Shoe, ce titre très bien reçu par la critique avec un 87 / 100 sur Metacritic vous place dans un train qui traverse les enfers. Forcément, dans un tel contexte, vous êtes assaillis par les ennemis ! Placez alors vos unités sur les différents étages de votre moyen de transport pour repousser la menace. Puis, entre chaque vague, approfondissez votre stratégie en gérant vos cartes et vos sorts pour triompher dans cette lutte qui unit anges et démons contre un adversaire commun.

Tomb Raider IV – VI Remastered, la collection offerte avant le remake

En attendant le grand retour de la saga l'an prochain, le PS Plus vous fait profiter de la compilation Tomb Raider 4-6 Remastered parmi ses jeux gratuits de novembre 2026. Amateurs de jeux d'action-aventure, partez en expédition dans la peau de Lara Croft avec les épisode The Last Revelation, Chronicles et The Angel of Darkness. Cette seconde trilogie est l'occasion de revivre des péripéties aux quatre coins du monde avec un tas d'énigmes à résoudre, des combats face à des ennemis surprenants et des parcours exigeants sur des plateformes.