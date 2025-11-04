Le PS Plus gâte une fois de plus ses abonnés aujourd'hui avec trois nouveaux jeux gratuits offerts quelle que soit votre formule, Essential, Extra ou Premium.

Une nouvelle fournée qui vaut le détour. Le moment est venu pour tous les abonnés au PS Plus de récupérer les nouveaux jeux gratuits du mois. Après une belle sélection en octobre, novembre se la joue un peu plus modeste mais ne manque tout de même pas d'arguments. De belles découvertes vous attendent, ajoutez-les à votre bibliothèque avant le mois de décembre pour en profiter autant que vous le souhaitez.

Les jeux gratuits du PS Plus Essential vous attendent

Le PS Plus, c'est LE service phare des gamers chez Sony. Il donne non seulement accès aux fonctionnalités en ligne, mais offre aussi de nombreux avantages, notamment du côté du store. Mais celui dont les joueuses et joueurs raffolent, ce sont les jeux gratuits mensuels offerts dès la formule Essential et jusqu'à la Premium.

Dès maintenant, tous les abonnés au PS Plus peuvent récupérer les jeux gratuits de novembre 2025. Ils seront ajoutés à votre bibliothèque et vous y aurez accès aussi longtemps que vous aurez souscrit au service de Sony. Ce mois-ci, le programme est félin avec Stray, va à deux cents à l'heure avec WRC 24 et est complètement déjanté avec Totally Accurate Battle Simulator.

© PlayStation.

Stray, une pépite indé française au poil sur PS5

Belle surprise de 2022, Stray est une production française signée BlueTwelve Studio et éditée par Annapurna Interactive. Dans cette aventure atypique, vous incarnez un jeune chat séparé de sa portée dans un monde futuriste et post-apocalyptique. Vous vous retrouvez alors dans une ville uniquement peuplée de robots hauts en couleur qui pourraient bien vous aider à retrouver votre chemin jusqu'à vos compagnons à quatre pattes. Résolvez tout un tas d'énigmes environnementales et menez votre vie de matou pour évoluer dans un monde loin d'être sans danger. C'est clairement la pépite indé à découvrir ce mois-ci grâce aux jeux gratuits du PS Plus.

EA Sports WRC 24, le jeu gratuit pour les amateurs de rallye sur le PS Plus

Changeons d'ambiance avec EA Sports WRC 24, la simulation de course de rallye iconique. Les connaisseurs ont le plaisir d'y retrouver jusqu'à 20 sites emblématiques et plus de 200 pistes spéciales à travers le monde, de Monte-Carlo au Japon, en passant par le Kenya et le Portugal. Pilotez des modèles de véhicules incontournables comme la Ford Fiesta Rally3 Evo ou encore la Toyota Yaris Rally1 Hybrid '24 avec une conduite dynamique comme Electronic Arts nous y a habitués. Là aussi c'est une belle prise à piocher parmi les jeux PS5 gratuits du PS Plus de novembre 2025.

Totally Accurate Battle Simulator, un jeu gratuit multijoueur délirant dans le PS Plus

Si c'est le goût des batailles qui vous anime, dans ce cas Totally Accurate Battle Simulator (TABS) est le jeu gratuit du mois qui devrait vous convenir. Dans un monde de fantasy coloré et délirant, prenez la tête d'une armée et venez à bout de vos adversaires. En solo ou en multi, plus de 100 personnages à contrôler sont prêts à prendre les armes pour vous. Vous pouvez même créer vos propres cartes pour renouveler l'expérience. Alternative très fun aux traditionnels Age of Empires, retrouvez-le sans attendre dans le PS Plus, sur PS5 et PS4.