À peine le temps d’installer les nouveaux titres qui ont rejoint le PlayStation Plus Extra et Premium qu’il est déjà l’heure de se tourner vers le mois suivant. Cela faisait un long moment que les jeux gratuits du PS Plus Essential, ou du moins une partie d’entre eux, n’avaient pas fuité. L’époque où leurs noms étaient systématiquement dévoilés à l’avance appartient au passé, mais il semblerait que l’ancienne source principale de ces leaks reprenne du service. L’un des premiers titres offerts à l’ensemble des abonnés avait en effet leaké plus tôt dans la semaine. Il ne restait plus qu’à confirmer les fuites et à découvrir l’ensemble des jeux gratuits du PS Plus de novembre 2025. C’est désormais chose faite.

Les jeux PS Plus de novembre 2025 dévoilés

La rumeur voulait donc que Stray soit l’un des trois jeux offerts à l’ensemble des abonnés dès la semaine prochaine. Après s’être laissé découvrir par les membres du PS Plus Extra et Premium lors de sa sortie en juillet 2022, le plus félin des jeux indépendants français fera son grand retour dans le service. C’est confirmé, la petite pépite bordelaise sera bien l’un des trois jeux gratuits du PS Plus de novembre 2025. Si l’on pouvait aisément lui reprocher une certaine répétitivité dans son gameplay, le titre avait su marquer les esprits grâce à son univers et à sa patte bien distinctive. Autant dire que c’est une excellente tête d’affiche, mais il ne sera évidemment pas la seule production offerte. Voici donc la liste des trois jeux gratuits offerts avec le PS Plus en novembre 2025 :

Stray | PS5

EA Sports WRC 24 | PS5

Totally Accurate Battle Simulator | PS4, PS5

Quand les jeux du PlayStation Plus de novembre 2025 seront disponibles ?

Ces trois nouveaux jeux gratuits du PS Plus de novembre 2025 seront donc disponibles du mardi 4 novembre au 2 décembre 2025 aux alentours de 11h. On rappelle, si besoin est, qu’une fois les titres ajoutés à votre bibliothèque avant cette échéance, ils seront conservés pendant toute la durée de votre abonnement. Et si, par mésaventure, vous étiez contraint de faire une pause, ils seront de nouveau disponibles une fois votre PlayStation Plus réactivé. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour mettre la main sur ceux offerts ce mois-ci, si ce n’est pas déjà fait. Et vu la sélection solide, il serait dommage de passer à côté. Vous avez ainsi jusqu’au 4 novembre au petit matin pour récupérer Alan Wake 2, Cocoon et Goat Simulator 3.

