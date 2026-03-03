Annoncés il y a quelques jours, les jeux gratuits du PS Plus de mars 2026 sont d'ores et déjà disponibles, avec en prime du très lourd en perspective.

Qui dit nouveau mois dit nouvelle rotation de jeux gratuits pour l'ensemble des abonnés au PS Plus, qui peuvent profiter de plusieurs jeux offerts sur PS5/PS4, quelque soit le palier auquel ils ont souscrit. Sony a officiellement dévoilé la liste des nouveaux candidats de l'offre de son service pour ce mois-ci, avec des titres pour le moins monstrueux.

La liste monstrueuse des jeux PS Plus de mars 2026 est dispo

En tête de la liste des jeux gratuits de mars 2026 sur le PS Plus, on trouve deux licences majeures dans leur domaine. D'une part, on a en effet Monster Hunter Rise, issu de la monstrueuse franchise de Capcom. À l'origine sorti sur Switch, puis sur PC, cet épisode plaçant son récit dans la région très nippone de Kamura vous propose un titre à cheval entre World et les anciens épisodes portables de la licence, en solo comme en coopération. L'autre très gros morceau des jeux gratuits du mois sur le PS Plus, c'est The Elder Scrolls Online, qui plus est dans sa version « Collection Gold Road », qui vous donne directement accès à certaines zones majeures du MMO massif de Zenimax et Bethesda.

À leurs côtés, on trouve enfin deux titres qui méritent le détour. D'un côté, on a PGA Tour 2K25, un jeu de simulation de golf de très solide facture, on l'on peut incarner de grands noms de la discipline, participer à différents évènements internationaux et jouer sur des terrains iconiques fidèlement modélisés. On reste dans la simulation pour le dernier jeu gratuit du mois sur le PS Plus, mais de vie cette fois, avec Slime Rancher 2. Un petit jeu haut en couleur, qui propose de prendre soin d'une belle île habitée par des slimes aux nombreuses propriétés dont il conviendra de percer les secrets.

Tous les jeux du PS Plus de mars 2026 sont donc disponibles dès aujourd'hui, et ce, jusqu'au 7 avril 2026. Une fois ce délai passé, ces titres ne seront malheureusement plus récupérables sans bourse délier pour les abonnés du service de PlayStation :

Monster Hunter Rise

PGA Tour 2K25

Slime Rancher 2

The Elder Scrolls Online Collection Gold Road

Source : PlayStation.Blog