Les jeux gratuits du PS Plus viennent de tomber pour le mois de mars 2025 : c'est absolument colossal ! Vous ne pouvez clairement pas passer à côté, on vous le dit.

Le mois de février est sur le point de s'achever. Ces derniers jours, les services de jeux à la demande dévoilent donc à la pelle les futurs jeux qui vont rythmer vos sessions gaming pour les prochaines semaines. Nous avons déjà eu un aperçu des nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass. Du côté de PlayStation aussi, on a déjà une idée des nouveautés de l'abonnement Extra. Avant cela, vous pourrez déjà récupérer les jeux gratuits du mois, communs à toutes les formules du PS Plus. Ils viennent de se dévoiler et il y a de beaux noms dans le lot

Trois nouveaux jeux gratuits avec le PS Plus en mars 2025

À quelques jours du mois de mars, c'est le moment de découvrir les trois prochains jeux gratuits accessibles avec l'abonnement au PS Plus Essential ou aux formules supérieures (Extra et Premium). Comme d'habitude, ils sont affichés une semaine à l'avance, ce qui veut dire que vous pourrez les récupérer à compter du 4 mars 2025. Et il y a du très (très) lourd ce mois-ci !

De fait, PlayStation a misé sur de très grosses licences cette fois-ci. D'une part, on a du culte avec Sonic et les Tortues Ninja. D'autre part — et c'est là que la surprise tombe —, le PS Plus vous offre un des plus gros jeux de 2024 : le C-RPG Dragon Age 4. Bien sûr, la sélection ne pourra pas plaire à tout le monde. Néanmoins, on est sur un moins gigantesque pour les abonnés !

© Sony

Quand les nouveaux jeux gratuits du PlayStation Plus seront-ils disponibles ?

Si vous débutez avec votre abonnement au PS Plus, alors il faut savoir que les jeux gratuits mensuels ne peuvent être récupérés que pendant un temps donné. Ainsi, vous avez un mois pour les ajouter à votre bibliothèque. Cela veut dire que vous avez jusqu'au 3 mars compris pour récupérer les jeux offerts actuellement, comme Payday 3. Puis, vous aurez du 4 au 31 mars 2025 pour obtenir les nouveaux. Pour ce faire, rendez-vous directement sur la fiche du jeu sur le PS Store, que ce soit depuis votre console PS4 ou PS5, votre ordinateur ou l'application mobile.

Une fois les jeux offerts ajoutés à votre ludothèque du PS Plus, vous y avez accès à vie, tant que vous êtes abonné au service. Cela veut dire que si vous ne l'êtes plus, alors vous ne pourrez plus y jouer. Cela dit, il suffit de reprendre un abonnement pour en profiter. Ce n'est malheureusement pas la même chanson pour les jeux du PlayStation Plus Extra. Eux vont et viennent à leur guise. Par exemple, une flopée de gros titres quittera le service à la mi-mars. Dans ce cas-là, vous devriez profiter du temps qu'il vous reste pour y jouer au maximum.