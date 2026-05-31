Alors que PlayStation a encore augmenté les prix de ses abonnements, les avantages eux restent inchangés, c'est une bonne comme une mauvaise nouvelle puisqu'il n'y a rien de neuf à se mettre sous la dent pour justifier une telle flambée des prix. Chaque mois le PS Plus offre différents jeux gratuits à tous les abonnés, peu importe la formule. Que vous soyez au PS Plus Essential, Extra ou Premium, vous pouvez profiter de plusieurs jeux gratuits et en profiter tant que vous avez un abonnement valable. Ceux du mois de mai 2026 sont encore dispo, mais ça ne va pas traîner.

Dernière chance pour les jeux du PS Plus de mai 2026

C'est votre dernière chance pour profiter des jeux gratuits du PS Plus de mai 2026 puisque le 2 juin prochain, la rotation les rendra inaccessibles. C'est en prime un mois de mai plutôt généreux puisqu'il nous propose mine de rien deux gros jeux, dont un rendez-vous annuel que des millions de joueurs ne manquent jamais, mais aussi un excellent jeu indépendant qui mérite clairement que l'on s'y attarde.

Il est donc encore temps pour les abonnés au PS Plus de mettre la main sur Wuchang Fallen Feathers, un excellent souls-like qui nous transporte dans la Chine d'antan, durant les derniers instants de la Dynastie Ming. Le monde est ravagé par la guerre, mais aussi par les créatures mythologiques et dans ce chaos, vous vous éveillez, sans souvenir, poussé par une quête dont vous ne comprendrez les enjeux que plus tard.

Autre jeu gratuit du PS Plus en mai, et un changement radical de ton avec Nine Sols, un petit jeu indé coincé quelque part entre un metroidvania et un souls-like. Le jeu propose une direction artistique sublime et un gameplay largement salué par les fans. Vient enfin un gros morceau, EA FC26. Impossible pour les fans de foot de passer à côté de la plus grosse licence de jeu vidéo, mais dans le cas où vous n'auriez pas encore touché le ballon, c'est votre dernière chance de récupérer le jeu grâce au PS Plus. Vous avez jusqu'au 2 juin 2026 pour mettre la main sur tous les jeux du PS Plus de mai 2026.

Wuchang Fallen Feathers

Nine Sols

EA FC26

Les jeux gratuits de juin 2026 bientôt disponibles

Mardi 2 juin 2026, trois nouveaux jeux gratuits seront proposés à tous les abonnés au PS Plus et étrangement dans le lot, il y a un excellent jeu Xbox, pardon, XBOX. Vous pourrez en effet récupérer l'édition ultime de Grounded, le jeu de survie d'Obsidian qui vous propose d'incarner des ados qui ont été rétrécis et sont condamnés à errer dans un immense jardin afin de retrouver leur taille normale. Vient également Warhammer 40K Darktide, un jeu de tir coopératif dans la veine de Vermintide, mais transposé dans l'univers futuriste de 40K. Un excellent défouloir bien plus profond qu'il n'y paraît d'ailleurs. Enfin, dernier jeu gratuit du PS Plus de juin 2026, Nickelodeon All Star Brawl 2 vous proposera d'incarner toutes les célèbres stars de la chaîne dans un jeu de combat qui rappelle fortement Super Smash Bros. Tous ces jeux seront à récupérer du 2 juin au 7 juillet 2026.