Le mois de mai 2026 sera lui aussi marqué par des sorties importantes. Les joueurs PS5 auront malgré tout le temps de se plonger tranquillement dans Saros, la dernière exclusivité de la console, avant que plusieurs jeux attendus ne viennent prendre d’assaut le mois. Mai 2026 signera en effet les arrivées de LEGO Batman l’Héritage du Chevalier Noir, 007 First Light et Forza Horizon 6 chez la concurrence, qui arrivera plus tard sur PlayStation. Certains joueurs plus pragmatiques, ou plus fauchés, c’est selon, préfèrent attendre que les prix baissent plutôt que de foncer tête baissée, surtout dans cette France à Macron. Les abonnés PS Plus qui choisissent la voie de la sagesse préfèrent ainsi généralement se concentrer sur une seule grosse sortie, voire se contenter des jeux offerts avec leur abonnement. Justement, Sony vient tout juste de dévoiler les jeux gratuits du PS Plus de mai 2026.

Voici les jeux gratuits du PS Plus de mai 2026

Sony a eu un peu de répit ce mois-ci. Là où au moins la tête d’affiche est dévoilée à l’avance par notre datamineur national, ses plans pour mai 2026 auront été tenus au secret jusqu’à la dernière minute. Fidèle à ses habitudes, PlayStation mettra à l’honneur trois productions d’horizons différents. Voici les jeux gratuits du PS Plus de mai 2026 :

EA Sports FC 26 | PS5, PS4

Wuchang: Fallen Feathers | PS5

Nine Sols | PS5, PS4

Les trois jeux gratuits du PS Plus Essential de mai 2026 seront disponibles à partir du 5 mai 2026, aux alentours de 11h, jusqu'au 2 juin 2026. Rappelons que c’est à cette même date que les titres offerts en avril disparaîtront et redeviendront payants. Derniers jours donc, pour mettre la main sur Tomb Raider I-III Remastered, regroupant les trois grands classiques dans une seule compilation, le reboot de Lords of The Fallen et Sword Art Online: Fractured Daydream. Pour mémoire, si vous avez un délai imparti pour réclamer les jeux gratuits du PS Plus, ils sont conservés bien au chaud dans votre bibliothèque et seront disponibles à tout moment, tant qu’un abonnement est actif.

Source : PlayStation Blog