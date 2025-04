State of Play ou non, Sony est réglé comme une montre. L’éditeur japonais vient ainsi de dévoiler les trois jeux qui seront offerts aux membres du PS Plus en mai 2025.

Ça faisait longtemps que les jeux PS Plus Essential, ou du moins une partie, n’avaient pas fuité. L’époque où leurs noms étaient dévoilés à l’avance est maintenant révolue, mais il arrive parfois que Sony fasse malencontreusement de petites boulettes. C’est le cas pour le programme du mois prochain. Un des premiers titres offerts à l’ensemble des abonnés aurait leaké grâce au PS Store et il était plus que d’actualité. Restait à savoir s’il faisait bien partie des jeux gratuits du PS Plus de mai 2025, on a désormais la réponse.

Les jeux PS Plus de mai 2025 dévoilés

La rumeur voulait donc qu’Until Dawn Remake soit l’un des trois jeux offerts à l’ensemble des abonnés la semaine prochaine. Un jeu qui faisait sens, vu l’actualité de la marque. Sony a en effet sorti en salles le film inspiré de la licence et tout portait à croire que PlayStation allait faire un geste à celles et ceux qui allaient découvrir l’univers de Supermassive au cinéma. Le PS Store avait en effet affiché ce remake en tant que jeu offert avec le PS Plus Essential, ce qui était en soi une assez bonne surprise, vu qu’il est très récent.

Quelques jours plus tard, l’éditeur japonais dévoile la liste complète des jeux gratuits du PS Plus de mai 2025. Est-ce qu’Until Dawn Remake en fait donc partie ? Et bien non, fausse alerte. A la place, les abonnés auront le droit à l'un des GOTY de l'année dernière, un jeu de survie multi populaire et un très bon FPS. Voici tous les jeux qui seront offerts :

Ark: Survival Ascended | PS5

Balatro | PS5, PS4

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4

Quand les jeux du PlayStation Plus de mai 2025 seront disponibles ?

Ces trois prochains jeux gratuits du PS Plus Essential seront ainsi disponibles au téléchargement du mardi 6 mai au 3 juin 2025, toujours aux alentours de 11h. Comme toujours, on rappelle que les titres offerts sont accessibles et surtout conservés aussi longtemps que votre abonnement perdurera, ou dès que vous le réactivez. La seule condition : les réclamer dans les temps, après quoi ils redeviennent payants. Avis aux retardataires, il ne vous reste donc plus que quelques jours pour mettre la main sur les jeux PS Plus d’avril 2025. Dernière chance pour récupérer le très bon RoboCop Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre et Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Quant aux nouveautés du PS Plus Extra et Premium, elles seront comme toujours annoncées d’ici quelques semaines. D’ici là, les abonnés auront encore une poignée de jours pour terminer ou essayer les 21 jeux qui quitteront le service le 20 mai 2025. Cela inclut pour rappel GTA 5 ou même Batman Arkham Knight, rien que ça !

Source : PlayStation