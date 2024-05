C’est le petit rituel mensuel que l’on connaît par cœur désormais. Férié ou pas, PlayStation dévoile en ce mercredi 1er mai le nouveau trio qui sera offert à tous les abonnés, peu importe la formule choisie. Trois jeux « gratuits » qui peuvent alors être ajoutés à votre bibliothèque dès le premier mardi du mois en cours, après quoi ils seront disponibles aussi longtemps que votre abonnement au PS Plus sera actif. Bon, on l’a vu avec FF7 Remake et Fallout 4 plus récemment, ça ne garantit pas d’avoir les éventuels patch next-gen dès leur lancement, mais tout vient à point qui sait attendre. Et maintenant que Stellar Blade est disponible, le mois que l’on vient d'entamer s’annonce des plus calmes côté sorties. Est-ce qu’il sera compensé par le programme du PS Plus ? Voici ce qui vous attend en mai 2024.

Les jeux PS Plus de mai 2024

On se coule douce en ce jour férié grisâtre, mais pas question pour Sony de changer son planning. Réglé comme une lettre à la Poste, l’éditeur japonais s’en est tenu à son calendrier de communication habituel et a dévoilé les trois jeux qui seront offerts à l'ensemble des abonnés du PS Plus en mai 2024. Un trio encore une fois attendu au tournant, après une sélection en avril qui avait laissé certains abonnés sur leur faim. Les retardataires ont donc encore quelques joueurs pour réclamer Immortals of Aveum, Minecraft Legends et Skul The Hero Slayer avant qu’ils ne cèdent leur place aux jeux « gratuits » du PS Plus de mai 2024. C’est aussi frais que la température extérieure, ils viennent justement d’être dévoilés :

EA Sports FC 24 Édition Standard | PS4, PS5

Ghostrunner 2 | PS5

Tunic | PS4, PS5

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Les jeux offerts avec le PS Plus en mai 2024 ©PlayStation

Du contenu bonus offert

Une sélection comme on n’en a pas vue depuis un moment. Les amoureux du ballon rond vont forcément se ruer sur EA FC 24, qui a certes changé de nom, mais gardé l’essence de la licence FIFA. Petit cadeau et pas des moindres, un Starter Pack sera offert aux abonnés PS Plus ce mois-ci. Parfait pour démarrer du bon pied l'expérience Ultimate Team avec un pack comprenant 11 joueurs non échangeables notés au moins 82, ainsi que l’un des plus grands joueurs ICÔNE de tous les temps en prêt pour sept matchs.

Les amateurs de challenge ne seront pas en reste avec deux excellents jeux indépendants offerts dans le cadre du PS Plus de mai 2024. D’un côté le tout mignon, mais ardu Tunic qui a conquis les joueurs comme la critique. De l’autre le fast-FPS Ghostrunner 2, un second essai encore plus vif, viscéral et grisant. Et si vous trouviez que vous n’étiez pas assez gâtés, Sony vous offre en bonus une nouvelle extension pour Destiny 2 : Lightfall. Les jeux « gratuits » du PS Plus Essential seront donc disponibles du mardi 7 mai au 4 juin 2024 aux alentours de 11h, heure française.