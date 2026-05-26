Surprise de ce début d’après-midi, PlayStation a révélé, sans crier gare, l’identité des trois jeux gratuits du PS Plus de juin 2026 avec un peu d’avance par rapport à son calendrier habituel.

Les Days of Play battront leur plein dès demain, le 27 mai 2026, jusqu'au 10 juin. Comme chaque année désormais, Sony profitera de l’événement pour brader une bonne partie de son écosystème, des accessoires aux jeux. Plus de détails sont attendus très prochainement concernant la liste complète des offres, mais PlayStation était décidé à prendre un peu d’avance sur le lancement des festivités et a ainsi dévoilé, avec un peu d’avance, les trois jeux gratuits du PS Plus de juin 2026.

Les trois jeux gratuits du PS Plus de juin 2026 dévoilés

Le mois de mai 2026 faisait la part belle au football et aux souls-like avec, respectivement, EA FC 26, Wuchang Fallen Dynasty et Nine Sols. Une sélection finalement moins éclectique que d’habitude, le constructeur aimant varier les genres et les productions. Les jeux gratuits du PS Plus de juin 2026 formeront en revanche un cru peu plus hétéroclite, mais pas forcément meilleur. Entre plusieurs licences iconiques regroupées dans un jeu de combat, un Warhammer loin de faire l’unanimité et un titre façon Chérie j’ai rétréci les gosses pour jouer avec des amis, voici le programme du PS Plus en juin 2026 :

Grounded Fully Yoked Edition

Nickelodeon All Star Brawl 2

Warhammer 40,000: Darktide

bande-annonce en anglais

Les trois jeux gratuits du PS Plus de juin seront ainsi disponibles du 2 juin au 7 juillet 2026. Il reste ainsi aux retardataires une petite semaine pour mettre la main sur les titres offerts ce mois-ci, avant qu’ils ne redeviennent définitivement payants pour les abonnés. Rappelons qu’une fois réclamés, les productions données avec le PS Plus sont conservées bien au chaud dans la bibliothèque et sont actifs dès lors qu’un abonnement l’est. Voici les titres encore disponibles :

Wuchang Fallen Dynasty

EA FC 26 - PS5 & PS4

Nine Sols

Exceptionnellement, EA FC 26 restera gratuit pour les abonnés jusqu’au 16 juin 2026,afin de surfer sur la Coupe du Monde et la mise à jour dédiée qui arrivera dans le jeu à partir du 4 juin 2026. Elle introduira notamment un nouveau mode de tournoi avec 48 équipes nationales, de nouveaux stades et des défis inédits.